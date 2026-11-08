Prima vittoria in B1 per la Volley Academy Piacenza: battuta Modena (3-0)

La Volley Academy Piacenza festeggia la sua prima vittoria nel campionato di B1 femminile travolgendo al palazzetto di San Nicolò il Modena Volley con un secco 3-0. Partita mai in discussione, VAP sempre avanti nel punteggio in forza di una fisicità e qualità di gioco visibilmente superiore in ogni fondamentale, specie in battuta con ben 18 ace messi a segno, 7 a firma Noemi Fenzio. La squadra modenese, formata alla stregua della VAP da giocatrici in età under 19, si è difesa per quanto ha potuto, ma non è mai riuscita ad entrare in partita; se la VAP ha finalmente compiuto un piccolo passo avanti in classifica, Modena resta desolatamente all’ultimo posto senza aver vinto ancora un set dopo quattro giornate. Mercoledi sera si replica, a Modena, stavolta nella sfida che vede le due antagoniste in campo nel campionato giovanile under 19.

Serie C – Dopo il primo stop di sabato scorso sul campo della capolista imbattuta Quartirolo, le ragazze della Volley Academy Piacenza si rifanno nel derby con la Emmezeta Maxmoto, vinto per 3-0 e dominando la scena per tutta la durata del match. Una vittoria che rilancia la squadra di coach Maggipinto nella corsa per il mantenimento del primo posto, ora condiviso insieme a Quartirolo (una partita in meno), San Martino in Rio e Campagnola Emilia. “E’ una vittoria che rinnova fiducia ed entusiasmo – commenta coach Maggipinto – e che serve a far sentire queste ragazze ancor più protagoniste di un progetto di crescita importante. Nello specifico, ho apprezzato una prestazione collettiva più che positiva per attenzione e qualità di gioco sia in attacco che in difesa”.