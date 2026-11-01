Prova di carattere di Assigeco contro Orzinuovi (87-82)

Foto di Monica Dallavalle

Un grande Assigeco Basket porta a casa due punti di carattere nella sfida interna contro Orzinuovi, capitalizzando al meglio l’ultimo quarto di una partita nel complesso ben giocata da entrambe le formazioni. Privi di Vanin e Ferraro, i Lupi mostrano le zanne e giocano una grande prova di squadra, con Pirani e Vettori a guidare l’attacco biancorossoblu con 22 punti a testa e tante giocate importanti nei possessi decisivi. La vittoria porta Piacenza a otto punti in campionato, gli stessi degli orobici, ma ora sarà importante recuperare le energie in vista della complicata trasferta di Agrigento del prossimo weekend.

PRIMO QUARTO

Primi minuti di grande equilibrio, con Piacenza che muove per prima il tabellino con Pirani e Orzinuovi che risponde con due canestri filati di Ceccone. Ancora a segno Pirani, prima in area, poi in contropiede, e dieci dei primi dodici punti di squadra arrivano proprio dalle mani del centro piemontese (12-6). Pronta risposta degli orobici, che prima si riavvicinano con Zilli e Stefani, poi trovano il pari con la tripla di Venturoli (14-14). Controsorpasso Assigeco, con Vettori che trova i primi punti della partita con un and-1 in acrobazia, poi la prima sirena blocca il risultato sul 19-17.

SECONDO QUARTO

Piacenza allunga con un break di 5-0, presto interrotto dalla tripla di Venturoli (24-20). I Lupi non smettono di colpire, Vettori manda a segno il jumper e Toniato inchioda la schiacciata del primo vantaggio in doppia cifra del match (32-22). Pirani trova un altro tap-in vincente, ma gli ospiti reagiscono coi canestri di Oxilia e Bedetti (36-30). Si rinnova il duello Pirani – Oxilia, Orzinuovi torna definitivamente in gara, mentre Piacenza si appoggia alla produzione di Picarelli (43-41).

TERZO QUARTO

Botta e risposta fra Cacace e Giunta, poi la tripla in ritmo di Toniato riporta avanti i suoi (48-45). Altro appoggio al ferro di Giunta, risposta di Piccone dall’arco, ma Piacenza si tiene avanti con capitan Poggi (54-48). Gli orobici, però, non si danno per vinti, e sfruttano un po’ di nervosismo dei Lupi con la terna arbitrale per rifarsi sotto: i liberi di Cacace valgono addirittura il +1 ospite, subito arginato dalla tripla di Fragonara, poi Oxilia sigla il 58 pari a centro area. L’Assigeco ritrova il vantaggio con Vettori che si sblocca finalmente dall’arco e converte il libero supplementare, ma nell’ultimo possesso del quarto Zilli brucia la retina per il 64-63.

QUARTO QUARTO

Ottimo inizio per i Lupi, a segno prima con Pirani, poi con Vettori. Stefani porta punti preziosi agli ospiti, ma Pirani e Picarelli danno un’altra spallata al match (72-65). Piacenza alza i giri del motore e viaggia fino al +12 con le prodezze di Vettori e Pirani, ma proprio nel momento di maggiore difficoltà di Orzinuovi arrivano i canestri di Oxilia e Cacace a tenere il match in equilibrio (77-72). Scambio di triple fra Vettori e Piccone, poi a due minuti dalla fine arrivano due punti fondamentali di Toniato a consolidare il vantaggio dei Lupi (84-77). Gli ospiti provano un ultimo tentativo di rimonta, ma i padroni di casa gestiscono con lucidità gli ultimi possessi della partita (87-82).

DICHIARAZIONE ALLENATORE

“I ragazzi sono stati molto bravi, ma non mi piace troppo l’abuso di superlativi. Purtroppo è solo una partita di inizio novembre che vale due punti, ma abbiamo dimostrato di essere una squadra che combatte e non si arrende. Nel primo tempo non abbiamo fatto canestro da tre punti, però abbiamo combattuto contro la migliore squadra a rimbalzo del campionato. Ci aspettavamo una grande prestazione di Pirani, nel breve periodo l’emergenza costringe ognuno a dare qualcosa in più. Ora ci aspetta un periodo impegnativo, dobbiamo resettare e da martedì penseremo alla prossima partita”.

UCC Assigeco Piacenza – Logiman Orzinuovi 87 – 82 (19-17; 24.24; 21-22; 23-19)

DATI STATISTICI

UCC Assigeco Piacenza: Alberto Fragonara 7 (1/3, 1/5), Enrico Vettori 22 (4/8, 3/11), Luca Toniato 10 (3/4, 1/3), Giovanni Poggi 8 (4/7, 0/3), Simone Giunta 6 (3/5, 0/3), Matteo Picarelli 12 (1/1, 2/4), Federico Pirani 22 (8/14, 0/0), Matteo Ermelani 0 (0/0, 0/0), Dario Spagnolo NE, Gabriele Cattivelli NE, Stefano Olivieri NE

Allenatore: Marcello Ghizzinardi (assistenti: Luca Ogliari, Ariele Zanella)