“In vista del rinnovo del Consiglio e della Presidenza della Provincia di Piacenza, la Gilda degli Insegnanti si rivolge direttamente alle forze politiche che orientano le scelte dell’ente e a coloro che, da lunedì, si apprestano a governarlo” scrive il sindacato in una nota. “Abbiamo letto con profondo sconcerto i saluti di fine mandato della Presidente uscente della Provincia di Piacenza – che ha scelto di non ricandidarsi – e i messaggi celebrativi che li hanno affiancati. Si parla di “trasparenza”, di “onestà”, di “ascolto” e di “scuola del futuro”: parole che suonano come una beffa per chi, tra banchi e cattedre, vive ogni giorno una realtà ben diversa. Chi governerà questo ente nei prossimi anni deve sapere che eredita una ferita aperta e una grave mancanza di rispetto istituzionale verso il personale docente. Durante l’attuale consiliatura, le legittime rappresentanze elette dei professionisti della scuola sono state sistematicamente ignorate: per non incontrarle si è addirittura pensato di “convocare” le commissioni consultive in forma atipica, chiedendo i pareri via mail senza alcun confronto diretto”.

“Sulla collocazione nei container dei Licei “Respighi” e “Colombini” – afferma il sindacato – non avete mai aperto un confronto né inviato una comunicazione ufficiale alle rappresentanze dei docenti. Oggi circa 500 studenti e decine di insegnanti restano “accampati” in strutture provvisorie da tre anni. Come se non bastasse, l’attuale vicepresidente – oggi candidato alla presidenza – ha annunciato a mezzo stampa, ancora una volta senza alcun passaggio sindacale, che questa emergenza durerà almeno fino al 2028. Questa non è “trasparenza”, è autoreferenzialità”. “A voi partiti politici chiediamo di assumervi le vostre responsabilità. Domenica non voteranno i cittadini, ma i 580 amministratori comunali, chiamati a scegliere tra due schieramenti che si presentano dietro liste civiche prive di simboli – “Avanti Piacenza” e “Piacenza Unita” – ma che, nella sostanza, rappresentano la continuità di un governo trasversale. Da una parte Fratelli d’Italia, con il vicepresidente uscente Franco Albertini che già promette deleghe e “valorizzazione” per tutti i consiglieri; dall’altra il Partito Democratico, con l’assessore uscente Roberta Valla, fino a ieri alleata in giunta proprio con il centrodestra. Una gestione consociativa avallata dai vertici politici locali, da destra a sinistra, che finora ha prodotto solo immobilismo e silenzi nei confronti dei professionisti della scuola”.