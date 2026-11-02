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Provinciale 39 del Cerro, dal 3 novembre senso unico alternato

2 novembre 2026 | 16:57
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di Redazione

Redazione

Provinciale 39 del Cerro, dal 3 novembre senso unico alternato

Nel territorio comunale di Bettola, dalle 7 del 3 novembre 2026 alle 18 del 16 febbraio 2027

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di realizzazione di percorso pedonale e barriere di sicurezza in corrispondenza dell’innesto con la S.S. n. 654 di Val Nure lungo la Strada Provinciale n. 39 del Cerro.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la  regolamentazione della circolazione stradale, lungo la Strada Provinciale n. 39 del Cerro, dalla progressiva km 0+000 alla progressiva km 0+050 circa, (la lunghezza del senso unico alternato dovrà avere uno sviluppo massimo di 50 metri circa), dalle ore 7:00 del giorno 3 novembre 2026 alle ore 18 del giorno 16 febbraio 2027, salvo termine anticipato, nel territorio comunale di Bettola, mediante istituzione di senso unico alternato regolato da semaforo, regolazione dell’intersezione tra la S.S. n. 654 e la S.P. n. 39 mediante semaforo e limite di velocità di 30 km/h per tutte le categorie di veicoli.