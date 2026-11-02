Provinciale 67 di Massara, viabilità modificata: senso unico alternato
2 novembre 2026 | 17:02
Nel territorio comunale di Bettola, fino al 30 novembre 2026
Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del manufatto sul Rio Barbarone al km 0+045 lungo la strada provinciale n. 67 di Massara.
Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri, dalla progressiva km 0+030 alla progressiva km 0+090, dal 2 al 30 novembre, nel centro abitato di Bettola, per tutte le categorie di veicoli.