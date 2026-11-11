Provinciale di Statto chiusa dieci giorni per lavori a Travo. Nuovi limiti di velocità sulla provinciale 6

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata la posa di un nuovo allaccio fognario all’interno del centro abitato di Travo (km 15+865), lungo la strada provinciale 40 di Statto . Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, è stata disposta l’interruzione della circolazione stradale dalle ore 7 alle ore 20 di ogni giorno lavorativo, dall’11 novembre al 20 novembre 2026, per tutte le categorie di veicoli.

Sono stati invece i lavori ultimati del Comune di Piacenza per la realizzazione della pista ciclabile comprendente il nuovo attraversamento pedonale al km 0+445 della provinciale 6 di Carpaneto e del relativo impianto semaforico. A partire dal 13 novembre scattano i nuovi limiti di velocità, fissati a 50 km/h nel tratto compreso tra le progressive km 0+200 e km 0+500 e 70 km/h tra le progressive km 0+500 e km 0+565.