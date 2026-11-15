Qualità della vita, Piacenza scende al 44esimo posto. Bene sicurezza e reddito, giù lavoro e turismo

Secondo Italia Oggi il territorio piacentino è premiato dall’avanzamento su reati e ricchezza ma penalizzato dal calo in affari, sicurezza sociale e attrattività turistica

Classifica annuale sulla qualità della vita di “ItaliaOggi ”: nel 2026 Piacenza scende di 12 posizioni rispetto all’anno passato, passando dal 32esimo al 44esimo posto con un punteggio complessivo di 579 punti, un risultato che riporta il territorio quasi ai livelli del 2024 quando occupava la 46esima piazza. È il verdetto della tradizionale graduatoria delle 107 province italiane redatta dal giornale economico, che vede Bolzano conquistare la prima piazza con 1000 punti scalzando Milano (seconda con 949 punti), mentre Bologna si conferma sul terzo gradino del podio con 908 punti. In Emilia-Romagna, oltre a Bologna terza, fanno meglio di Piacenza tutte le altre province della regione: Rimini sale al sesto posto guadagnando sei posizioni dal 12° posto del 2025, Parma si piazza all’ottavo (+1), Reggio Emilia è undicesima (-1), Forlì-Cesena dodicesima (+1), Modena sedicesima (-5), Ravenna diciassettesima (-3) e Ferrara trentatreesima. VAI ALL’INFOGRAFICA

La nostra città arretra dunque nel ranking formulato per mezzo di un punteggio al quale concorrono nove dimensioni d’analisi: affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute, turismo, intrattenimento e cultura. Le 107 province italiane sono state classificate in 5 cluster (Mediterraneo 28, Francigena 18, Padania 20, Adriatico 32 e Metropoli 9), ottenendo così una fotografia più dettagliata delle specificità territoriali. Nonostante la flessione di dodici gradini, la qualità della vita nel territorio piacentino resta all’interno della fascia considerata buona o accettabile, un traguardo raggiunto nel 2026 da 60 province su 107, dato identico al 2025 che evidenzia una sostanziale stabilità a livello nazionale nel numero di realtà con uno standard di vivibilità medio-alto.

Piacenza come si colloca rispetto ai nove parametri? Il confronto tra i punteggi del 2026 (su scala 0-1000) e le variazioni rispetto al 2025 restituisce l’immagine di un territorio a due velocità, dove i progressi sulla sicurezza e sul benessere economico individuale vengono bilanciati dal forte arretramento sul lavoro e sul disagio sociale. L’eccellenza del territorio resta la dimensione reati e sicurezza, dove Piacenza ottiene 665 punti e guadagna ulteriori sei posizioni rispetto allo scorso anno, seguita dal buon piazzamento in reddito e ricchezza, dove con 674 punti scala quattro gradini conquistando il 27esimo posto nazionale e rientrando così nel gruppo delle 27 province di testa in Italia. Segno positivo anche per popolazione, che raggiunge i 624 punti con un progresso di quattro posizioni, mentre restano perfettamente stabili rispetto alla passata edizione sia istruzione e formazione con 588 punti sia ambiente con 564 punti. A trascinare verso il basso la media generale sono invece due crolli verticali in classifica: sicurezza sociale, che pur fermandosi a 603 punti perde circa 45 posizioni in un solo anno, e affari e lavoro, che nonostante resti il punteggio più alto del territorio a quota 767 punti arretra di ben 31 gradini. Lieve flessione infine per sistema salute, che scende a 538 punti perdendo tre posizioni, e per turismo, intrattenimento e cultura, che con appena 174 punti (-2 posizioni) rappresenta il vero tallone d’Achille strutturale della provincia, penalizzata anche da uno dei valori più bassi d’Italia per densità di verde urbano nel capoluogo.

Resta il divario tra province del Centro-Nord e Sud e Isole. A livello generale, la 28esima edizione dell’indagine (realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma) conferma anche per il 2026 una netta spaccatura geografica nel Paese, tanto che la prima provincia del Sud a comparire in graduatoria è Isernia al 67° posto, mentre l’ultima del Nord è Alessandria al 72°. Il Nord-Est si attesta come l’area trainante con tutte le sue 22 province posizionate nei primi due gruppi di testa (qualità buona e accettabile), seguito a breve distanza dal Nord-Ovest con 19 province su 25 nelle fasce alte e dall’Italia centrale con 18 su 22, trainata da Firenze settima e dalla tenuta di Roma trentesima. Tra i grandi movimenti spiccano il record assoluto di crescita di Belluno (+29 posizioni, al 31° posto), insieme ai balzi in avanti di Pistoia (+18, al 39°) e Venezia (+16, al 18°), mentre gli scivoloni più pesanti oltre a Piacenza (-12) riguardano Lucca (-18), Cremona (-16) e Sassari (-12, che scende nel gruppo della qualità insufficiente). In fondo alla classifica generale scivola Taranto al 107° posto in discesa di sei posizioni, preceduta da Crotone (106ª) e Foggia (105ª), mentre Caltanissetta lascia l’ultimo posto risalendo di tre gradini fino al 104°. Tutte le 21 province del gruppo di coda appartengono all’Italia meridionale e insulare.

Reddito e ricchezza. La dimensione prende in esame indicatori territoriali Istat come il reddito annuo pro capite, il reddito dei lavoratori dipendenti, l’importo medio annuale delle pensioni e i valori immobiliari provinciali (utilizzati come stima della ricchezza patrimoniale), bilanciati negativamente dall’inflazione, dalle sofferenze bancarie, dalle pensioni di modesta entità e dal costo medio al metro quadro per gli affitti residenziali. Bolzano apre la classifica nazionale, seguita da Milano, Bologna, Monza e della Brianza e Ravenna. Le 27 posizioni di testa comprendono quasi esclusivamente province del Settentrione, tra cui 13 realtà del Nord-Est con 7 emiliano-romagnole (nell’ordine Bologna, Ravenna, Parma, Reggio Emilia, Forlì-Cesena, Modena e, al 27esimo posto, proprio Piacenza) oltre a quattro province toscane, mentre chiude la graduatoria, come nelle ultime sette edizioni, la provincia di Crotone.

Affari e lavoro. Gli indicatori della dimensione riportano informazioni sul mercato occupazionale, sulla natalità e vitalità delle imprese, sull’importo dei protesti per abitante e sull’incidenza di startup e Pmi innovative. Nonostante un punteggio assoluto elevato (767 punti), Piacenza sconta il miglioramento generalizzato delle altre realtà produttive perdendo 31 gradini in classifica.

Reati e sicurezza. Il parametro analizza l’incidenza dei reati sul territorio e il senso di sicurezza percepita. È il comparto in cui Piacenza registra l’avanzamento migliore con 665 punti e un guadagno di sei posizioni rispetto al 2025, consolidando una tradizione positiva del territorio.

Sicurezza sociale. La dimensione valuta il grado di inclusione e tenuta del tessuto sociale attraverso indicatori come la quota di giovani Neet tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano, la mortalità stradale, gli abusi di alcol e sostanze e l’affollamento carcerario. È il settore che penalizza maggiormente Piacenza nel 2026 con 603 punti, causando una perdita di circa 45 posizioni in graduatoria.