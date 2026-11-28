A testimoniare che il bene comune può e deve superare gli steccati ideologici sono Salvatore Scafuto, esponente del Partito Democratico, e Gloria Zanardi, di Fratelli d’Italia

Siedono su fronti opposti dal punto di vista politico in consiglio comunale a Piacenza, ma quando si tratta di fare volontariato indossano la stessa divisa. È l’immagine che arriva da Roma, sullo sfondo dell’Eur, dove è in corso il 55esimo Congresso Nazionale Anpas, intitolato non a caso “Insieme, oltre”. A testimoniare che il bene comune può e deve superare gli steccati ideologici sono Salvatore Scafuto, esponente del Partito Democratico, e Gloria Zanardi, di Fratelli d’Italia, entrambi presenti nella capitale in veste di volontari delle Pubbliche Assistenze.

In un clima politico spesso segnato da forti polarizzazioni e scontri quotidiani, la loro partecipazione congiunta all’assise nazionale di Anpas racconta un’altra storia: quella di una politica che sa fare un passo indietro rispetto alle bandiere di partito quando si tratta di servire la comunità, soccorrere chi è in difficoltà e costruire reti di solidarietà. «Quando indossiamo la divisa arancione non esistono maggioranza e opposizione, né destra e sinistra», sottolineano i due volontari. «Esistono solo le persone da aiutare, le emergenze da affrontare e un territorio da proteggere. Portare questa esperienza al Congresso Nazionale significa ribadire che il volontariato è la vera infrastruttura sociale del nostro Paese, capace di unire ciò che a volte la politica divide».

L’appuntamento romano, che riunisce migliaia di delegati e volontari da tutta Italia per tracciare il futuro del movimento delle Pubbliche Assistenze, diventa così anche l’occasione per riaffermare il valore del dialogo. Se nel dibattito pubblico le visioni su come governare il nostro territorio e il Paese restano legittimamente diverse, sul terreno dell’impegno civico e della Protezione Civile l’obiettivo è condiviso. «La buona politica dovrebbe imparare molto dal mondo del terzo settore», aggiungono Scafuto e Zanardi. «Il rispetto reciproco, il lavoro di squadra e la concretezza sono i valori che ci guidano in ambulanza e nelle emergenze, e sono gli stessi che vogliamo continuare a portare ogni giorno nel nostro impegno pubblico».