Si intitola “Quando la repubblica si fa costituzione” l’XI convegno sulla storia e il suo insegnamento nell’era digitale organizzato da Isrec-Istituto di storia contemporanea di Piacenza Aps in programma da giovedì 19 a sabato 21 novembre all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano in via Sant’Eufemia 13 a Piacenza. In un’epoca segnata da profonde trasformazioni globali, il rapporto tra passato e presente, democrazia e diritti civili torna al centro del dibattito culturale e lo fa con un parterre di relatori d’eccezione come l’ex presidente del consiglio Giuliano Amato, lo storico Marcello Flores e la prima presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano.

Quattro sessioni di dibattito in un orizzonte di storia globale – riguardante inoltre i fondamenti normativi degli Stati Uniti d’America e dello Stato d’Israele -, diciotto relatrici e relatori e un webinar dedicato alla formazione docenti il 18 dicembre: sono questi i numeri del convegno che si aprirà giovedì 19 alle 14 con un focus sulla Costituzione italiana e sulla prospettiva federativa e costituzionale dell’Europa unita condotto da Pier Luigi Bersani, presidente di Isrec Piacenza. A intervenire saranno la prima presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano sulla democrazia e la Costituzione vivente, gli storici Guido Crainz, Michele Pifferi e Monica Fioravanzo e infine Giuliano Amato, che come presidente emerito della Corte costituzionale terrà una lectio magistralis sul percorso europeo dai Trattati alla Costituzione.

La seconda e la terza sessione, in programma venerdì 20, sposteranno lo sguardo sulle tensioni internazionali e sul delicato rapporto tra democrazia e tecnologie della comunicazione. Sotto il coordinamento della storica Michela Ponzani e del direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato, studiosi ed esperti si confronteranno sulla democrazia in difficoltà e sui rischi legati alla manipolazione dell’informazione, al discredito democratico e all’impatto dell’Intelligenza Artificiale sul giornalismo: al mattino interverranno i docenti universitari Mireno Berrettini, Giovanni Gozzini, Marilisa D’Amico ed Emanuela Fronza, mentre nel pomeriggio la parola passerà a Stefano Feltri, Valentina Pisanty, Marco Pratellesi e Giuseppe Mazza. Nella stessa giornata, alle 17:30, si terrà la presentazione degli Atti del Convegno 2025 “E quando finisce la guerra?” (Pacini editore, 2026). La sessione conclusiva di sabato 21 novembre, coordinata da Antonio Brusa della Società italiana di didattica della storia, affronterà il tema delle costituzioni nei nuovi stati e nelle democrazie liberali alla prova del presente, con contributi di rilievo internazionale firmati, tra gli altri, da Michelguglielmo Torri, Shirin Zakeri, Claudio Vercelli, Marcello Flores e Mario Del Pero. Il percorso si chiuderà ufficialmente venerdì 18 dicembre con un webinar di formazione per docenti a cura di Cristina Bonelli, Enrico Manera e Nadia Olivieri.

“L’Isrec-Istituto di storia contemporanea di Piacenza prende spunto dall’Ottantesimo anniversario dell’elezione dell’Assemblea costituente per mettere come sempre in dialogo il passato e il presente – sottolinea la direttrice Carla Antonini -. Le Costituzioni hanno segnato l’avvento della modernità politica, delle libertà civili, della partecipazione popolare, di un percorso ininterrotto attorno al tema dei diritti, tuttavia oggi, in molta parte del mondo, e anche in Stati dove la democrazia è parte integrante della storia e dei valori delle comunità che vi vivono, è presente una visione in conflitto con quella delle costituzioni storiche: da quelle iniziali, americana e francese, a quelle della Germania nel primo dopoguerra, dell’Italia nel secondo, dell’India dopo la fine del colonialismo britannico, del Sudafrica dopo la fine dell’apartheid, della Polonia o della Cecoslovacchia dopo il crollo del comunismo. In che modo costituzioni che spesso si somigliano e che hanno assunto da quelle precedenti gli aspetti migliori cercando di migliorarli e adattarli ai nuovi tempi riescono a tenere il passo coi problemi che assillano oggi tutte le democrazie liberali? Come gestire le sfide che le tecnologie della comunicazione impongono alla democrazia attraverso l’invasiva manipolazione dell’informazione e del consenso?”. Il convegno cercherà di dare una risposta a queste domande attraverso una serie di interventi che faranno comprendere gli strumenti giuridici e culturali a difesa della convivenza civile e della partecipazione democratica.

Programma

Giovedì 19 novembre ore 14-19 – I sessione

Saluti delle autorità

Le costituzioni nella storia

Coordina: Pier Luigi Bersani – Presidente ISREC Piacenza

Introduzione al Convegno

Margherita Cassano – Prima Presidente della Corte di Cassazione

La democrazia italiana e la Costituzione vivente

Guido Crainz – Università di Teramo

La costituzione realizzata

Michele Pifferi – Università di Ferrara

L’eredità delle grandi costituzioni del Settecento. Luci ed ombre delle carte giusnaturalistiche

Monica Fioravanzo – Università di Padova

La Costituzione di Weimar tra democrazia e nazionalsocialismo

Giuliano Amato – Presidente emerito della Corte costituzionale

Dai Trattati alla Costituzione: un percorso ancora possibile per l’Europa?

Venerdì 20 novembre ore 9:30-12:30 – II sessione:

La democrazia in difficoltà

Coordina: Michela Ponzani – Università di Roma Tor Vergata

Mireno Berrettini – Università cattolica del Sacro cuore di Milano

La democrazia nel contesto delle relazioni internazionali

Giovanni Gozzini – Università di Siena

Crisi terminale delle autocrazie e afasia delle sinistre. Come non capire la globalizzazione

Marilisa D’Amico – Università degli Studi di Milano

La donna nelle costituzioni moderne

Emanuela Fronza – Università di Bologna

Le costituzioni e il diritto internazionale

Venerdì 20 novembre ore 14-17 – III sessione:

La democrazia, l’informazione e le tecnologie della comunicazione

Coordina: Francesco Cancellato – Direttore fanpage.it

Stefano Feltri – Università di Bologna

La democrazia tra discredito, tecnologie e fratture globali

Valentina Pisanty – Università di Bergamo

Le parole della democrazia: conflitti semantici e rovesciamenti di legittimità

Marco Pratellesi – Università LUMSA

Giornalismo e democrazia nell’era dell’Intelligenza Artificiale

Giuseppe Mazza – Università di comunicazione e lingue IULM

La parola democratica. La lingua delle costituzioni come divulgazione e difesa dei diritti

Ore 17:30 – Presentazione degli Atti del Convegno 2025 E quando finisce la guerra?

(Pacini editore, 2026)

Sabato 21 novembre ore 9-13 – IV sessione:

Costituzioni nei nuovi stati e democrazie liberali alla prova del presente

Coordina: Antonio Brusa – Società italiana di Didattica della storia (SiDidaSt)

Michelguglielmo Torri – Università di Torino, Asia Maior, An Italian think tank on Asia

La Costituzione indiana: promesse democratiche e involuzione autoritaria

Shirin Zakeri – Unitemla Sapienza

Articolo 90 e nezarat-e estesvabi nella Costituzione iraniana: rappresentanza politica e limiti istituzionali. La storia e le Costituzioni nell’Iran

Claudio Vercelli – Università Wsus, Poznan (PL)

Israele, uno Stato alla ricerca di una Costituzione

Marcello Flores – Università di Siena

La Costituzione del Sudafrica di Mandela

Mario Del Pero – Centre d’Histoire, SciencesPo, Parigi

“Un invito alla Lotta”. La Costituzione degli Stati Uniti e l’incessante dialettica del suo federalismo