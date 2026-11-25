Le esecuzioni al pianoforte a quattro mani di Paola Del Giudice e Chiara Cipelli hanno fatto da contrappunto alle parole e alle testimonianze di figure femminili che, attraverso la scrittura, il pensiero e le proprie scelte di vita, hanno rivendicato libertà, dignità e autonomia. Grazia Deledda, Olympe de Gouges, Goliarda Sapienza, Dacia Maraini e Sibilla Aleramo sono state alcune delle protagoniste di questo dialogo tra musica e letteratura, la cui parte narrativa è stata curata da Giulia Bassi. Ad aprire l’appuntamento è intervenuta Eleonora Corsalini, direttrice delle attività sociosanitarie, che ha richiamato la responsabilità delle istituzioni sanitarie nel contrasto alla violenza di genere: non soltanto attraverso la cura e la presa in carico, ma anche nella costruzione di una cultura dell’ascolto e del rispetto, a partire dai luoghi di lavoro. Un impegno dell’Azienda Usl di Piacenza che trova espressione concreta nel Punto di ascolto, nell’attivazione delle consigliere di fiducia e nell’attività del Comitato unico di garanzia (CUG).