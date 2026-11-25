Quando musica e parole rompono il silenzio: all’ospedale un pomeriggio dedicato alle donne
L’appuntamento, realizzato in collaborazione con Amici della Lirica e Orchestra Dedicata, si inserisce nella Open Week contro la violenza sulle donne
Le note del pianoforte intrecciate alle parole di donne che, in epoche diverse, hanno saputo far sentire la propria voce. Una musica che dal primo piano del Polichirurgico si è diffusa lungo i corridoi dell’ospedale di Piacenza, raggiungendo anche i reparti. È stata questa la suggestiva atmosfera di La forza delle voci – Musica e dialoghi per rompere il silenzio, l’iniziativa promossa dall’Azienda Usl di Piacenza allo Spazio OspedArte, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Le esecuzioni al pianoforte a quattro mani di Paola Del Giudice e Chiara Cipelli hanno fatto da contrappunto alle parole e alle testimonianze di figure femminili che, attraverso la scrittura, il pensiero e le proprie scelte di vita, hanno rivendicato libertà, dignità e autonomia. Grazia Deledda, Olympe de Gouges, Goliarda Sapienza, Dacia Maraini e Sibilla Aleramo sono state alcune delle protagoniste di questo dialogo tra musica e letteratura, la cui parte narrativa è stata curata da Giulia Bassi. Ad aprire l’appuntamento è intervenuta Eleonora Corsalini, direttrice delle attività sociosanitarie, che ha richiamato la responsabilità delle istituzioni sanitarie nel contrasto alla violenza di genere: non soltanto attraverso la cura e la presa in carico, ma anche nella costruzione di una cultura dell’ascolto e del rispetto, a partire dai luoghi di lavoro. Un impegno dell’Azienda Usl di Piacenza che trova espressione concreta nel Punto di ascolto, nell’attivazione delle consigliere di fiducia e nell’attività del Comitato unico di garanzia (CUG).
L’appuntamento, realizzato in collaborazione con Amici della Lirica (presidente Giuliana Biagiotti) e Orchestra Dedicata alla presenza della vice prefetta Roberta De Francesco, si inserisce nella Open Week contro la violenza sulle donne promossa da Fondazione Onda ETS, alla quale aderisce l’ospedale di Piacenza, riconosciuto con i Bollini Rosa per l’attenzione alla salute femminile. Le iniziative aziendali proseguiranno mercoledì 25 novembre con il seminario Il peso invisibile delle parole, rivolto ai professionisti dell’Azienda Usl di Piacenza.