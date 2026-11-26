“Quanto pesa l’immigrazione sul nostro welfare?” Sabato la Lega in piazza
Il Carroccio nelle piazze delle città capoluogo di tutta l’Emilia con una mobilitazione dedicata al tema della casa, del welfare e delle priorità nell’accesso ai servizi pubblici
La Lega sarà presente sabato 28 novembre nelle piazze delle città capoluogo di tutta l’Emilia con una mobilitazione dedicata al tema della casa, del welfare e delle priorità nell’accesso ai servizi pubblici. Al centro dell’iniziativa – spiegano – la scelta della Regione di modificare i criteri di assegnazione degli alloggi popolari, in particolare con l’eliminazione del requisito dell’anzianità di residenza e di quello lavorativo per gli stranieri.
“Sabato – dichiara Tommaso Fiazza, capogruppo della Lega in Regione Emilia Romagna – saremo nelle piazze per ascoltare i cittadini e dare voce a chi vive quotidianamente le difficoltà di trovare una casa, di accedere ai servizi sanitari e di sostenere una famiglia. Il tema delle case popolari è emblematico, ma non è l’unico: il welfare regionale è sottoposto a una pressione crescente, le liste d’attesa della sanità continuano a pesare sulle famiglie e anche i dati sulla sicurezza, così come quelli sulla popolazione carceraria impongono una riflessione. Non possiamo ignorare che, a fronte di una presenza straniera pari al 12,8% della popolazione regionale, i dati indicano un utilizzo del 30% del welfare e il 38% degli alloggi popolari ed oltre il 51% della popolazione carceraria è straniera. Vogliamo riportare al centro il principio dell’equità, della tutela di chi lavora, contribuisce e vive da anni sul nostro territorio, e della corretta gestione delle risorse pubbliche. I cittadini devono essere ascoltati e le istituzioni hanno il dovere di rispondere ai loro bisogni, senza dimenticare chi da sempre contribuisce a sostenere la nostra comunità. Non abbiamo dubbi, per noi vengono prima gli italiani. Se fossimo al governo della Regione questa sarebbe la nostra priorità”.
“Quello della casa – aggiunge il piacentino Matteo Rancan, segretario regionale della Lega Emilia., insieme alla tutela della sanità e del welfare, è un tema che rimane un caposaldo della nostra azione politica. La regione da anni porta avanti politiche per dare la precedenza a chi meno se lo merita e la Lega in regione da sempre combatte per opporsi a queste politiche assistenzialiste. Per questo ancora una volta in Regione abbiamo contestato scelte che rischiano di indebolire criteri di equità e di rendere più difficile l’accesso alle risorse agli italiani e a chi comunque è qui da molti anni e contribuisce al benessere del territorio pagando le tasse. La Lega continuerà a portare avanti questa battaglia nelle istituzioni e sul territorio, proprio per questo abbiamo voluto portare questo messaggio nelle piazze delle città emiliane”. “Il diritto alla casa – dichiara il segretario provinciale della Lega, Luca Zandonella – così come alle politiche di welfare sono questioni concrete che riguardano famiglie, anziani, giovani e lavoratori italiani e stranieri che sono ben integrati. Nella nostra città l’amministrazione Tarasconi è purtroppo già prontamente intervenuta, lo scorso febbraio, eliminando i punteggi aggiuntivi per i residenti storici che l’amministrazione di centrodestra aveva inserito proprio a tutela di chi da più anni contribuisce allo sviluppo del nostro territorio”.
La mobilitazione coinvolgerà i militanti, gli amministratori, i consiglieri, i parlamentari e i rappresentanti della Lega su tutto il territorio emiliano. La Lega” invita i cittadini a partecipare ed a confrontarsi con i propri rappresentanti sui temi della casa, del lavoro, della sanità e del welfare. Nei gazebo sarà possibile approfondire le proposte del partito per evitare che la sinistra dilapidi il welfare accumulato per generazioni a favore di chi è magari appena arrivato nelle nostre città”.