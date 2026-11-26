La Lega sarà presente sabato 28 novembre nelle piazze delle città capoluogo di tutta l’Emilia con una mobilitazione dedicata al tema della casa, del welfare e delle priorità nell’accesso ai servizi pubblici. Al centro dell’iniziativa – spiegano – la scelta della Regione di modificare i criteri di assegnazione degli alloggi popolari, in particolare con l’eliminazione del requisito dell’anzianità di residenza e di quello lavorativo per gli stranieri.

“Sabato – dichiara Tommaso Fiazza, capogruppo della Lega in Regione Emilia Romagna – saremo nelle piazze per ascoltare i cittadini e dare voce a chi vive quotidianamente le difficoltà di trovare una casa, di accedere ai servizi sanitari e di sostenere una famiglia. Il tema delle case popolari è emblematico, ma non è l’unico: il welfare regionale è sottoposto a una pressione crescente, le liste d’attesa della sanità continuano a pesare sulle famiglie e anche i dati sulla sicurezza, così come quelli sulla popolazione carceraria impongono una riflessione. Non possiamo ignorare che, a fronte di una presenza straniera pari al 12,8% della popolazione regionale, i dati indicano un utilizzo del 30% del welfare e il 38% degli alloggi popolari ed oltre il 51% della popolazione carceraria è straniera. Vogliamo riportare al centro il principio dell’equità, della tutela di chi lavora, contribuisce e vive da anni sul nostro territorio, e della corretta gestione delle risorse pubbliche. I cittadini devono essere ascoltati e le istituzioni hanno il dovere di rispondere ai loro bisogni, senza dimenticare chi da sempre contribuisce a sostenere la nostra comunità. Non abbiamo dubbi, per noi vengono prima gli italiani. Se fossimo al governo della Regione questa sarebbe la nostra priorità”.

“Quello della casa – aggiunge il piacentino Matteo Rancan, segretario regionale della Lega Emilia., insieme alla tutela della sanità e del welfare, è un tema che rimane un caposaldo della nostra azione politica. La regione da anni porta avanti politiche per dare la precedenza a chi meno se lo merita e la Lega in regione da sempre combatte per opporsi a queste politiche assistenzialiste. Per questo ancora una volta in Regione abbiamo contestato scelte che rischiano di indebolire criteri di equità e di rendere più difficile l’accesso alle risorse agli italiani e a chi comunque è qui da molti anni e contribuisce al benessere del territorio pagando le tasse. La Lega continuerà a portare avanti questa battaglia nelle istituzioni e sul territorio, proprio per questo abbiamo voluto portare questo messaggio nelle piazze delle città emiliane”. “Il diritto alla casa – dichiara il segretario provinciale della Lega, Luca Zandonella – così come alle politiche di welfare sono questioni concrete che riguardano famiglie, anziani, giovani e lavoratori italiani e stranieri che sono ben integrati. Nella nostra città l’amministrazione Tarasconi è purtroppo già prontamente intervenuta, lo scorso febbraio, eliminando i punteggi aggiuntivi per i residenti storici che l’amministrazione di centrodestra aveva inserito proprio a tutela di chi da più anni contribuisce allo sviluppo del nostro territorio”.