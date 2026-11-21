Tra i premiati c’è l’agente Riccardo Dallacasagrande: al suo secondo giorno di servizio ha preso parte al presidio dei funerali di Giorgio Armani, “situazione complessa e di grande rilevanza organizzativa”

Ci sono servizi che vanno ben oltre il normale svolgimento delle attività quotidiane e che meritano di essere ricordati e valorizzati. È con questo spirito che, durante il convegno organizzato dal SULPL a Rimini in occasione dei 40 anni del sindacato, sono stati premiati alcuni appartenenti alla Polizia Locale della provincia di Piacenza, distintisi per professionalità, prontezza operativa e senso del dovere.

Tra i premiati figura l’agente Riccardo Dallacasagrande, in servizio presso il Comune di Gazzola, per il contributo offerto nella gestione di un importante evento legato alle esequie di Giorgio Armani . Un impegno particolarmente significativo, considerato che l’agente si trovava soltanto al suo secondo giorno di servizio. Una circostanza che rende ancora più meritevole la capacità dimostrata nell’affrontare una situazione complessa e di grande rilevanza organizzativa.

Un riconoscimento è stato conferito anche all’agente scelto Daniele Pezza, che si è distinto per la tempestiva segnalazione e per il primo intervento di assistenza in occasione di un incendio sviluppatosi lungo la tratta ferroviaria, all’altezza di Fiorenzuola. La sua prontezza ha rappresentato un contributo importante nella gestione di una situazione di potenziale pericolo.

Particolarmente significativo anche il riconoscimento assegnato al Comandante Orfeo Rollo e all’agente Paolo Perazzi, protagonisti di un intervento di soccorso che ha permesso di salvare la vita a una persona anziana . Grazie alla loro tempestività e alla capacità di intervenire prontamente, è stato possibile prestare un aiuto determinante, rivelatosi decisivo per salvare la persona.

“Tre storie diverse, accomunate da un unico elemento – sottolineano i rappresentanti del sindacato – la consapevolezza che il lavoro della Polizia Locale non si limita alle attività di controllo e accertamento, ma si traduce quotidianamente in presenza, assistenza, prevenzione e, in alcune circostanze, in interventi capaci di fare la differenza tra la vita e la morte”.

“Il SULPL ha voluto rendere omaggio a questi operatori proprio nel corso delle celebrazioni dei suoi 40 anni, sottolineando come dietro ogni uniforme ci siano donne e uomini che, con professionalità e dedizione, contribuiscono concretamente alla sicurezza delle comunità”.