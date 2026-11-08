Quarant’anni di cuoio e passione a Le mani e la luna “Da ‘sbarbine’ siamo diventate grandi insieme”

La storia dell’azienda Le Mani e la Luna è un racconto vivo che intreccia memoria, quotidianità e uno sguardo attento al futuro del lavoro manuale. Tutto comincia negli anni ’80 in via Campagna a Piacenza, all’interno di un’esperienza di accoglienza rivolta a persone con passati difficili, dove due laboratori servivano a ricreare un ritmo di vita normale e dignitoso. Nata come attività di volontariato per l’inserimento al lavoro di persone fragili, l’iniziativa si è poi trasformata in un’attività lavorativa vera e propria fino a quando, nel 1991, è nata ufficialmente la società professionale. Da allora sono passati circa quarant’anni di lavoro comune, durante i quali le quattro socie storiche sono cresciute insieme dentro la bottega, arrivando oggi a un passo dalla pensione e interrogandosi sul destino del loro mestiere.

A guidare il rapporto con la città e con chiunque varchi la soglia del laboratorio è Teresa Losardo, tra le altre il volto dell’accoglienza e profonda osservatrice delle dinamiche umane e generazionali che attraversano la bottega. “Io mi occupo del contatto diretto con le persone: la gente entra, porta un’idea o una riparazione, ci confrontiamo e cerchiamo di capire come dar forma a quello che chiedono”, spiega Teresa. È proprio lei a vivere da vicino l’evoluzione dei gusti e l’ansia per il futuro dell’artigianato: “Ci chiediamo spesso quanto un giovane oggi possa essere davvero interessato a fare di un lavoro manuale una vera professione. La curiosità verso il cuoio e l’artigianato c’è, la gente viene a chiederci cose, ma un conto è l’interesse ricreativo o la passione estemporanea, un conto è farlo diventare il proprio sostentamento ogni giorno”. Con la sua sensibilità, Teresa raccoglie le storie dei clienti, dai turisti che passeggiano vicino al Duomo fino ai clienti storici che chiedono lavorazioni speciali: “Vengono da noi perché cercano qualcosa che duri e che sia fatto a mano. Il nostro lavoro vive grazie al passaparola e al legame che si crea con le persone quando affidano a noi un oggetto a cui tengono”.

Al suo fianco, pilastro dell’organizzazione interna e dell’anima tecnica del laboratorio, c’è Alice Vallacchi. Se Teresa è l’interfaccia con il pubblico, Alice è il motore della precisione, dei conti e dello sviluppo dei modelli. “Io sono quella un po’ più tecnica, mi piace fare le cose di serie, sviluppare i cartamodelli e tenere d’occhio la contabilità e la prima nota”, racconta Alice. È ancora lucida la memoria dei primi passi e della gestione aziendale costruita da autodidatte: “Quando eravamo venute a chiedere per affittare questo negozio, la padrona diceva: ‘Ma ‘ste ragazzine qua che vogliono affittare?’, aveva paura che non le pagassimo l’affitto. Invece in quarant’anni non abbiamo mai saltato una rata e siamo sempre riuscite a far quadrare i conti con la massima precisione”. Alice sottolinea anche le difficoltà concrete legate alla trasmissione del sapere: “Insegnare a una nuova persona richiede tempo e denaro, ed è tutto sulle spalle di chi cede l’azienda. In più, per mandare avanti una bottega come la nostra servono minimo tre persone per coprire gli orari, le consegne e l’enorme mola di riparazioni che abbiamo ogni giorno”.

Sullo sfondo, indaffarate, ma fondamentali per l’armonia e la produzione della bottega, ci sono Luciana Longinotti, l’anima della legatoria artigianale, specializzata nella creazione di album, agende e copertine in pelle fatte a mano, e Giovanna Feci, che contribuisce alle lavorazioni generali e alla memoria storica del gruppo. “Siamo quattro donzelle che da ‘sbarbine’ sono diventate grandi insieme, imparando ogni giorno il mestiere, senza scuole alle spalle e senza mai diventare ricche ma garantendoci una vita normale e indipendente”, spiegano sorridendo, sintetizzando un percorso societario al femminile capace di resistere per quattro decenni.

Insieme, le quattro artigiane hanno affrontato lavorazioni stravaganti e affascinanti: dalle custodie sacre per l’ostensorio regalato al Papa ai dettagli per il teatro e la lirica, come i giganti pantaloni in pelle per un tenore o le scarpe da clown. E poi corpetti medievali, custodie per cosplay, accessori per rapaci e perfino babbuccine in pelle per cani con difficoltà alle zampe. “Siamo un laboratorio autonomo” spiega Teresa, “e quando ci chiedono delle prestazioni lavoriamo poco in modo continuativo, perché questo non è un laboratorio attrezzato per quello e quindi noi lavoriamo sui singoli oggetti, sui singoli prodotti, e forse lo preferiamo così”.