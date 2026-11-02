“Quest’inverno portalo a casa”: al canile di Montebolzone la campagna per le adozioni

Ogni giorno nei rifugi LNDC Animal Protection migliaia di cani vengono accolti, curati e protetti. Per alcuni il passaggio in rifugio dura poco, per altri l’attesa di una famiglia può protrarsi per mesi o addirittura per anni. Da qui nasce “Quest’inverno portalo a casa”, la nuova campagna di LNDC Animal Protection dedicata alle adozioni consapevoli e, in particolare, a quei cani che hanno maggiori difficoltà a essere scelti e che sono attualmente gestiti dai volontari LNDC presso il Canile Comunale in Località Monte Bolzone 7 – Agazzano (PC).

Sono gli animali anziani, quelli malati o con una disabilità, i cani di taglia grande, quelli più timidi o che hanno bisogno di maggiore tempo per instaurare una relazione. E poi ci sono semplicemente quelli che per aspetto passano più facilmente inosservati e vedono trascorrere le stagioni aspettando qualcuno disposto a conoscerli davvero. La campagna vuole riportare al centro proprio loro e superare una modalità di scelta spesso legata soltanto alla prima impressione. Dietro ogni cane accolto in un rifugio ci sono una storia, un carattere, bisogni specifici e una capacità di costruire relazioni che può emergere soltanto attraverso la conoscenza e il tempo. L’inverno diventa così il simbolo dell’attesa, ma anche della possibilità di un nuovo inizio. Un rifugio può mettere un animale al sicuro, garantirgli cure, cibo, assistenza e affetto. Ma, per quanto possa essere accogliente e ben gestito, non può sostituire il rapporto unico e insostituibile che nasce all’interno di una famiglia.

Un rifugio può salvare una vita. Una famiglia può cambiarla. È questo il messaggio centrale di “Quest’inverno portalo a casa”, una campagna che non vuole spingere verso adozioni impulsive, ma promuovere scelte consapevoli. Adottare significa infatti molto più che portare un cane fuori da un box. Significa conoscerne la storia e le esigenze, valutare con attenzione la compatibilità con il proprio stile di vita e assumersi la responsabilità del suo benessere per tutta la sua vita. Per questo LNDC Animal Protection invita quindi chi sta pensando di adottare a contattare la sezione territoriale dell’associazione al numero 0523 97 61 35, o scrivendo a canileagazzano@libero.it per prendere un appuntamento con i volontari LNDC, che potranno accompagnare ogni persona nel percorso di adozione e aiutarla a conoscere il cane più adatto alla propria situazione familiare e al proprio stile di vita.