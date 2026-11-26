La Direzione di Legacoop Emilia-Romagna, che si è riunita oggi a Bologna, ha convocato il 14° Congresso regionale dell’associazione, che si terrà il 24 febbraio 2027. Nel corso dei lavori – che hanno visto anche l’approvazione del documento congressuale – è stata presentata la relazione della commissione dei saggi ed è stata formalizzata la candidatura di Raffaella Curioni alla presidenza di Legacoop Emilia-Romagna. La candidatura, emersa a seguito di un percorso di consultazioni che hanno coinvolto cooperative, settori produttivi e Legacoop territoriali, verrà sottoposta all’approvazione della nuova Direzione regionale che sarà eletta dal Congresso. Curioni è candidata raccogliere il testimone da Daniele Montroni, alla guida di Legacoop Emilia-Romagna dal febbraio 2023. Nata nel 1972 a Bologna, ma residente da molti anni nel reggiano, Raffaella Curioni è attualmente presidente di Quadir, Scuola di Alta Formazione Cooperativa di Legacoop Emilia-Romagna. All’interno del movimento cooperativo, nazionale e territoriale, si è occupata di formazione manageriale e consulenza organizzativa. È stata assessore del Comune di Reggio Emilia, dal 2014 al 2024, con deleghe all’educazione, allo sport e ai rapporti con l’università.

«Sono stati anni intensi e di grande impegno per tutto il nostro sistema – dichiara il presidente uscente, Daniele Montroni – In un contesto economico e geopolitico complesso, segnato da profonde trasformazioni industriali e sociali, le cooperative emiliano-romagnole hanno dimostrato ancora una volta capacità di tenuta, innovazione e attenzione alla qualità del lavoro e alla coesione dei territori e sempre più l’economia sociale si è affermata per la capacità di dare risposte ai nuovi bisogni della società, mettendo al centro la persona. Come Legacoop Emilia-Romagna abbiamo lavorato per rafforzare il dialogo istituzionale, consolidare i servizi alle imprese associate e accompagnare le filiere nei percorsi di transizione e sviluppo. Il prossimo Congresso rappresenta un passaggio fondamentale per proiettare Legacoop nelle sfide dei prossimi anni, e la candidatura di Raffaella Curioni offre garanzie di competenza, visione e radicamento».

«Ringrazio la commissione dei saggi, la direzione regionale e i cooperatori per la fiducia espressa in questo percorso di consultazione – commenta Raffaella Curioni – Raccolgo una responsabilità importante e il lavoro prezioso svolto da Daniele Montroni e da tutta la struttura regionale in questi anni. Ci avviciniamo al congresso con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il ruolo della cooperazione come motore di sviluppo sostenibile, innovazione e buon lavoro per l’intera Emilia-Romagna. Il mio impegno sarà orientato all’ascolto e al lavoro di squadra con le cooperative, le associazioni di settore e i territori, per costruire insieme risposte concrete alle sfide economiche e sociali che ci attendono».