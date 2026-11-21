La Squadra Mobile di Grosseto ha fornito ai militari le indicazioni per rintracciare l’indagato. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per rapina aggravata e lesioni personali aggravate

Nella mattinata di venerdì 20 novembre, i carabinieri della Stazione di Lugagnano Val d’Arda (PC) hanno rintracciato e arrestato in paese un giovane straniero di 27 anni, irregolare e in Italia senza fissa dimora, indagato per una rapina avvenuta a Grosseto la sera del 19 ottobre.

I militari hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa l’11 novembre dal GIP del Tribunale di Grosseto, su richiesta della Procura della Repubblica.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, quattro persone avrebbero seguito e accerchiato un uomo nel centro di Grosseto. Dopo avergli spruzzato al volto uno spray al peperoncino, lo avrebbero colpito con calci e pugni e gli avrebbero sottratto 1.200 euro che custodiva nel portafoglio. Soccorso e accompagnato al pronto soccorso, l’uomo ha riportato contusioni multiple con una prognosi di otto giorni.