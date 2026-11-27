Nella giornata del 26 novembre un cittadino nigeriano di 38 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato destinatario di un provvedimento di espulsione. L’uomo è stato rintracciato da personale delle Volanti nei pressi della stazione ferroviaria di Piacenza: essendo sprovvisto di documenti è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per tutti gli accertamenti finalizzati all’identificazione e all’adozione del provvedimento di espulsione.