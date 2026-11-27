Responsabile di diversi reati, espulso dalla questura un 38enne
L’uomo è stato rintracciato da personale delle Volanti nei pressi della Stazione Ferroviaria ed essendo sprovvisto di documenti è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione
Nella giornata del 26 novembre un cittadino nigeriano di 38 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato destinatario di un provvedimento di espulsione. L’uomo è stato rintracciato da personale delle Volanti nei pressi della stazione ferroviaria di Piacenza: essendo sprovvisto di documenti è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per tutti gli accertamenti finalizzati all’identificazione e all’adozione del provvedimento di espulsione.
L’uomo – riferisce la Questura – si è reso responsabile di diversi reati commessi tra le province di Piacenza, Lodi e Parma tra cui rifiuto di fornire le proprie generalità e violazione dell’ordine di allontanamento del Questore. Al termine degli accertamenti condotti dall’Ufficio Immigrazione, e alla luce di quanto emerso, è stata avviata la procedura di espulsione del 38enne, accompagnato nella stessa giornata da personale specializzato della Questura presso il Cpr di Gradisca d’Isonzo (GO).