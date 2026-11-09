“Restare, crescere, intraprendere”: a Metal Materia il Modello Piacenza che punta su giovani, competenze e lavoro

Coraggio, curiosità e capacità di fare sistema: da Piacenza Expo un messaggio concreto sul futuro dei giovani e del territorio. Ordine e Unione Giovani Commercialisti insieme per costruire nuove opportunità e rafforzare il dialogo tra istituzioni, università, professioni e imprese

Coraggio, curiosità e capacità di fare sistema: da Piacenza Expo un messaggio concreto sul futuro dei giovani e del territorio. Ordine e Unione Giovani Commercialisti insieme per costruire nuove opportunità e rafforzare il dialogo tra istituzioni, università, professioni e imprese.

Il futuro di un territorio si costruisce attraverso la capacità di mettere in relazione competenze, idee e opportunità. È questo il messaggio emerso dal convegno “Restare, crescere, intraprendere – Giovani, competenze e mercato del lavoro: il Modello Piacenza”, svoltosi il 6 novembre a Piacenza Expo nell’ambito della manifestazione Metal Materia.

Un’iniziativa che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, delle professioni e delle imprese, con il contributo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e del professor Paolo Rizzi, per riflettere sulle prospettive occupazionali delle nuove generazioni e sulla capacità del territorio piacentino di attrarre e valorizzare talenti.

Due parole hanno attraversato il confronto: curiosità e coraggio. La curiosità dei giovani, indispensabile per conoscere le opportunità che esistono oltre le aule universitarie, e il coraggio delle istituzioni, delle professioni e delle imprese di superare gli schemi tradizionali, investendo in nuovi modelli di collaborazione.

Al centro del dibattito, soprattutto, il valore del fare sistema: una visione nella quale i diversi protagonisti del territorio non operano individualmente, ma condividono progettualità e responsabilità per generare risultati concreti.

In questa prospettiva si inserisce anche l’esperienza di Skill Lab Amministrazione Italia, progetto che vede il coinvolgimento dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza e di diversi studi professionali, con l’obiettivo di avvicinare formazione e mondo del lavoro, rispondendo alle esigenze di competenze delle realtà professionali e imprenditoriali.

Un percorso che trova un punto di forza nella collaborazione tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza e l’Unione Giovani, espressione di una sinergia istituzionale capace di coniugare esperienza, innovazione e attenzione alle nuove generazioni. “Fare sistema significa superare la logica delle iniziative individuali e costruire una visione condivisa dello sviluppo del territorio”, dichiara Cristina Betta, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza. “La collaborazione tra Ordine e Unione Giovani rappresenta un valore aggiunto per la nostra comunità professionale. Investire sui giovani, sulla formazione e sul dialogo con università e imprese significa rafforzare non soltanto il futuro della professione, ma anche la competitività del sistema economico piacentino. Il nostro Ordine intende continuare a essere parte attiva di questa rete di relazioni e opportunità”.

Sulla stessa linea Fabio Maggi, Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza, che sottolinea il significato dell’iniziativa: “Restare, crescere, intraprendere non deve essere soltanto il titolo di un convegno, ma un impegno concreto verso le nuove generazioni. Servono curiosità per scoprire nuove opportunità e coraggio per trasformare le idee in progetti. Con Skill Lab abbiamo scelto di metterci in gioco, dimostrando che anche le professioni possono essere protagoniste dell’innovazione sociale ed economica. La sinergia con l’Ordine, con le istituzioni, l’Università e il mondo imprenditoriale dimostra che Piacenza possiede tutte le energie necessarie per costruire il proprio futuro. La vera sfida è continuare a fare sistema, trasformando questa collaborazione in un metodo di lavoro stabile e condiviso”.