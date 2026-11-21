Confrontare le esperienze cliniche, valorizzare le evidenze scientifiche e individuare criteri condivisi per rendere la riabilitazione logopedica delle persone con sordità sempre più efficace, personalizzata e omogenea sul territorio nazionale. Sono stati questi gli obiettivi del convegno “La riabilitazione logopedica della sordità. Evidenze, esperienze e percorsi verso una Consensus nazionale”, che si è svolto nella sede di Confindustria Piacenza, riunendo esperti provenienti da aziende sanitarie, università e centri ospedalieri italiani e internazionali.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto scientifico su un tema complesso, che richiede l’integrazione di competenze cliniche, strumenti di valutazione e modelli organizzativi. Nonostante i progressi compiuti nella diagnosi e nella riabilitazione della sordità, permangono infatti differenze significative tra i diversi centri e servizi, sia nelle modalità di valutazione e intervento sia nei percorsi di presa in carico e monitoraggio dei risultati.

Proprio dalla necessità di superare questa eterogeneità, valorizzando al tempo stesso le esperienze maturate nelle diverse realtà cliniche, nasce l’esigenza di avviare un percorso verso una futura Consensus nazionale. L’obiettivo è individuare elementi comuni e priorità condivise che possano costituire la base per l’elaborazione di raccomandazioni di consenso, contribuendo a garantire maggiore uniformità e qualità dei percorsi riabilitativi.

La giornata si è aperta con un approfondimento dedicato alla storia della riabilitazione della sordità in Italia, ripercorrendo l’evoluzione delle conoscenze scientifiche, degli approcci terapeutici e delle modalità di presa in carico.

Uno dei temi centrali ha riguardato la valutazione degli esiti riabilitativi, sia nell’età evolutiva sia nell’adulto. Come si misura il successo di un percorso logopedico? Quali strumenti e indicatori consentono di valutare i progressi raggiunti? E come tenere conto delle differenti esigenze della persona nelle diverse fasi della vita? Sono alcune delle questioni affrontate durante i lavori, con particolare attenzione alla necessità di condividere criteri di valutazione affidabili e confrontabili.

Spazio anche alla formazione del logopedista, con un approfondimento sulle competenze necessarie per affrontare le sfide attuali e future della riabilitazione della sordità.

Uno sguardo al futuro è stato dedicato alle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, dalla telemedicina e dalla personalizzazione degli interventi. L’evoluzione tecnologica apre infatti nuove prospettive per adattare i percorsi riabilitativi alle caratteristiche e ai bisogni delle singole persone, favorendo modalità di intervento sempre più mirate.

I lavori sono proseguiti con due sessioni dedicate ai modelli di riabilitazione logopedica del bambino e dell’adulto con sordità. Il confronto tra le diverse esperienze cliniche ha permesso di approfondire approcci, strumenti e modalità operative, mettendo al centro la ricerca di elementi condivisi che possano orientare la pratica clinica.

Particolare attenzione è stata riservata anche al ruolo del territorio e alla continuità assistenziale dopo la diagnosi. Il percorso riabilitativo, infatti, non si esaurisce nell’intervento specialistico, ma richiede una presa in carico capace di accompagnare la persona nel tempo, attraverso la collaborazione tra servizi sanitari e realtà territoriali. L’integrazione multiprofessionale e il raccordo tra centri di riferimento e servizi territoriali rappresentano elementi fondamentali per costruire percorsi coerenti con i bisogni della persona e della sua famiglia.

La giornata si è conclusa con una sessione partecipativa dedicata alle questioni ancora aperte e all’individuazione delle priorità cliniche, organizzative e formative. Un momento di confronto finalizzato a mettere a fuoco gli aspetti sui quali concentrare il lavoro futuro e a delineare le basi per la costruzione di raccomandazioni condivise.