Riduzione della velocità a Gragnano “Buon riscontro del nuovo rialzo stradale”

Intervento di messa in sicurezza stradale a Gragnano Trebbiense – L’amministrazione comunale spiega che con le stesse risorse previste per la manutenzione straordinaria della Strada Cariana, per la quale il Comune ha acceso un mutuo di 120mila euro, si è provveduto anche alla ripresa bituminosa di avvallamenti sulla strada comunale da Moffellona a Castelbosco.

“Si tratta di un’impresa titanica – commenta la Sindaca Patrizia Calza -, considerati il peso e le dimensioni dei mezzi agricoli e non che transitano su strade limitrofe al capoluogo. Strade che all’inizio del novecento erano percorse perlopiù da carretti tirati dai buoi e quindi, per dimensioni e massicciate, oggi del tutto inadeguate all’odierno traffico ma che non risultano destinatarie né di bandi di protezione civile, né di finanziamenti ad hoc, poiché questi sono riservati a strade di montagna o a Comuni che rientrano nelle aree interne a cui Gragnano Trebbiense ovviamente non appartiene”.