Riduzione della velocità a Gragnano “Buon riscontro del nuovo rialzo stradale”
L’Amministrazione rimane in attesa poi dell’asfaltatura di via Pablo Neruda e di piccoli tratti di diverse vie interessate dai lavori di realizzazione delle nuova linea elettrica
Intervento di messa in sicurezza stradale a Gragnano Trebbiense – L’amministrazione comunale spiega che con le stesse risorse previste per la manutenzione straordinaria della Strada Cariana, per la quale il Comune ha acceso un mutuo di 120mila euro, si è provveduto anche alla ripresa bituminosa di avvallamenti sulla strada comunale da Moffellona a Castelbosco.
“Si tratta di un’impresa titanica – commenta la Sindaca Patrizia Calza -, considerati il peso e le dimensioni dei mezzi agricoli e non che transitano su strade limitrofe al capoluogo. Strade che all’inizio del novecento erano percorse perlopiù da carretti tirati dai buoi e quindi, per dimensioni e massicciate, oggi del tutto inadeguate all’odierno traffico ma che non risultano destinatarie né di bandi di protezione civile, né di finanziamenti ad hoc, poiché questi sono riservati a strade di montagna o a Comuni che rientrano nelle aree interne a cui Gragnano Trebbiense ovviamente non appartiene”.
Sembra invece buono il riscontro in termini di riduzione della velocità del rialzo plano altimetrico realizzato sulla strada provinciale nel centro abitato di Gragnano. Dopo la realizzazione della segnaletica orizzontale, l’intervento può dirsi finito. “Non appena possibile – precisa l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Cavanna – desidereremmo illuminare le strisce pedonali, almeno nella parte verso la Chiesa dove non sussistono problemi di realizzazione quali il canale sottostante il marciapiedi”.
L’Amministrazione rimane in attesa poi dell’asfaltatura di via Pablo Neruda e di piccoli tratti di diverse vie interessate dai lavori di realizzazione delle nuova linea elettrica, da Barigella a Gragnanino e Gragnano capoluogo compreso.