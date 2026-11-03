Rifiuti in mostra alla Passerini Landi, per riflettere insieme sull’emergenza ambientale

E’ stata inaugurata stamani (3 novembre) – con una breve visita guidata insieme ai curatori – la mostra “7 Days of Garbage”, visitabile sino al 14 novembre nello spazio espositivo al piano terra della biblioteca Passerini Landi di Piacenza, in occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. La raccolta di immagini del fotografo californiano Gregg Segal, che racconta la società contemporanea attraverso i rifiuti e il nostro rapporto con essi, è stata messa a disposizione da CSV Emilia e allestita in collaborazione con Iren, Eduiren, Arpae e Ceas Infoambiente del Comune di Piacenza.

Sin da bambino, l’autore degli scatti ha iniziato a chiedersi: dove va a finire la spazzatura e cosa succede quando esauriamo i posti dove metterla? In media, un cittadino americano genera 29 libbre di rifiuti a settimana, circa 13Kg. Ciò che preoccupa Segal non è solo la quantità di materiale che viene buttato, ma soprattutto quanto venga sottovalutato il problema. Da queste semplici, spontanee riflessioni ha preso vita l’idea di chiedere a familiari, amici, vicini e altri conoscenti di conservare la propri spazzatura per una settimana, per poi scattare una foto con l’accumulo risultante. Oltre ai canonici rifiuti è stato chiesto di aggiungere anche materiali riciclabili, per accendere la consapevolezza anche sull’importanza di questo tema. Tra i presenti vi erano l’assessora all’Ambiente Serena Groppelli, Giuseppe Boselli in rappresentanza di Arpae Parma, Silvia Balordi per CSV Emilia, Claudia Civardi e Sabrina Silan di Iren, Alessandra Bonomini responsabile di Ceas Infoambiente del Comune di Piacenza e Cecilia Magnani per la biblioteca Passerini Landi.