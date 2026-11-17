Il progetto si basa sulla «ricostituzione in situ» , una pedotecnologia brevettata da M.C.M. Ecosistemi che integra specifiche matrici organiche nella frazione minerale del suolo con un trattamento meccanico in campo, senza asportare il terreno. A differenza del semplice riposo, che richiede tempi lunghi, il metodo punta a riportare il suolo a buone condizioni di salute e produttività in una sola annata agraria, con un trattamento della durata di una lavorazione agricola ed effetti che si mantengono per oltre dieci anni. Ideata per i terreni alluvionati, la tecnica è stata sperimentata nelle annate 2024 e 2025 su un suolo con caratteristiche assimilabili a quelle dei terreni colpiti dall’alluvione del maggio 2023 in Romagna: i terreni trattati hanno dato rese superiori sia al suolo ammendato con letame sia a quello non trattato, con incrementi della produzione – sottolinea Paolo Manfredi di M.C.M. Ecosistemi – del 9% sul mais e del 30% sul frumento. «Il progetto approvato dalla Regione Emilia-Romagna – spiega Manfredi – risulta di particolare significatività in quanto viene dato spazio a un’innovazione per la soluzione del grave problema dell’impoverimento dei suoli agricoli della nostra regione.»

Il metodo sarà ora applicato in aziende piacentine con rotazioni di cereali e pomodoro, su terreni poveri di sostanza organica. Tra i benefici attesi, una riduzione nell’uso dei fertilizzanti tra il 15 e il 20%, minori consumi idrici ed energetici per l’irrigazione e le lavorazioni del suolo, ridotti del 10 e 15%, e suoli idonei alla semina su sodo. Come ha spiegato Manfredi nella relazione presentata il 20 febbraio 2026 al convegno regionale di Bologna sui suoli e l’agricoltura rigenerativa, «nelle aree dove sono presenti forti condizioni di degrado si rende necessaria l’applicazione di tecnologie che intervengano direttamente sul recupero dei terreni per raggiungere, in breve tempo, una condizione di equilibrio ottimale». «Preservare la salubrità e la fertilità dei suoli è una priorità produttiva e insieme ambientale – dichiara Confagricoltura Piacenza – quando il suolo perde sostanza organica e struttura, le rese calano e crescono i costi per concimi, acqua e lavorazioni. L’agricoltura è dunque certamente interessata all’individuazione di soluzioni che possano riportare i suoli alla piena produttività laddove risultano compromessi. Anche i tempi di ripristino possono fare la differenza. La direttiva europea sul monitoraggio e la resilienza del suolo fissa obiettivi impegnativi: per raggiungerli servono tecniche validate dalla ricerca ed economicamente accessibili, accanto alle regole. Seguiremo lo sviluppo della ricerca con interesse.»