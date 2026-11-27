Una settimana di libertà concessa ai ragazzi da Coach Paoletti ha permesso di ricaricare le batterie dopo un tour de force importante: cinque partite consecutive tra campionato e coppa che hanno sicuramente pesato nel finale della gara con Vicenza, in cui i Leoni non hanno trovato le forze per reagire alla rimonta degli ospiti, conclusasi con il calcio piazzato di Heymans oltre l’80’. Ora per i Leoni si prospetta un appuntamento da brividi: allo Stadio “Mario Battaglini” per sfidare la corazzata Femi-CZ Rugby Rovigo, unica formazione imbattuta in campionato e reduce da una vittoria al cardiopalma nel Derby don Padova nell’ultimo turno. Una squadra forte, che ha come obiettivo dichiarato la lotta per lo Scudetto, che sicuramente metterà a dura prova i Leoni. D’altro canto, i bianconeri potranno giocare senza pressioni ed esprimere il proprio gioco con serenità, puntando a raccogliere frutti da ogni occasione. In casa Lyons purtroppo è emergenza in cabina di regia. Dopo il grave infortunio al ginocchio di Russo, anche Camero è fermato ai box dopo aver lasciato in anticipo il campo contro Vicenza, e sarà così Giovanni Via a indossare la maglia numero 10 e guidare la linea arretrata assieme al fratello Alessandro. In panchina ci sarà anche la prima Convocazione con la prima squadra di Nicholas Groppelli, promosso dalla squadra cadetta per sopperire alle assenze all’apertura. Tra gli assenti anche Alex Mattioli, che viene rimpiazzato in seconda linea da Matteo Salerno.