Riqualificazione dei marciapiedi in via Morigi, lavori al via da lunedì

A partire dalla prossima settimana, pertanto, sarà disposto il divieto di sosta nel tratto di via Morigi compreso tra via Pietro Cella e la direttrice via Castagna – via Ponchielli, per una durata prevista, compatibilmente con le condizioni meteo, di circa 3 giorni, durante i quali anche questo tratto di via Morigi, normalmente a doppio senso di marcia, sarà transitabile solo nella direzione che va dal semaforo di via Pietro Cella verso via XXIV Maggio.