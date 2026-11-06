“Ritardi ogni giorno per chi viaggia sulla linea Bologna-Piacenza-Genova”

“Una situazione ormai insostenibile riguarda centinaia di pendolari e viaggiatori della tratta Bologna-Piacenza-Genova Brignole”. Lo scrive una lettrice che segnala i ritardi accumulati dai convogli da diverso tempo a questa parte lungo la linea ferroviaria. “Da svariati mesi il treno accumula regolarmente minuti e minuti di ritardo. Non esagero se affermo – scrive – che ogni giorno passo almeno 30 minuti in più del previsto. So bene che la situazione in tutta Italia è la stessa, ma su questa linea i disagi hanno un impatto devastante sulla vita di tutti i giorni. Nessun treno – e ripeto nessuno – arriva mai in orario”.

“Il vero nodo del problema – prosegue – è che spesso Trenitalia calcola la puntualità basandosi unicamente sull’orario di arrivo a fine corsa, peccato che la realtà vissuta dai passeggeri nelle stazioni intermedie sia ben diversa: i ritardi sono una costante quotidiana. Posso portare come esempio il ritardo di questa mattina (5 novembre ndr), dato che abbiamo toccato l’apice accumulando ben 52 minuti di ritardo a causa di guasti registrati tra Bologna e Piacenza. Vi sto infatti scrivendo dal treno di ritorno, che ha già accumulato quasi 10 minuti di ritardo”. “Non è possibile continuare a sostenere – conclude – una situazione del genere. Ci sono persone che rischiano seriamente il posto di lavoro a causa di questi continui e persistenti ritardi, a fronte di costi degli abbonamenti che quest’anno sono persino aumentati. Parlo a nome di migliaia di persone che ogni mese subiscono un vero abuso”.