“Ritardi ogni giorno per chi viaggia sulla linea Bologna-Piacenza-Genova”
Lo scrive una lettrice che segnala i ritardi accumulati dai convogli da diverso tempo a questa parte lungo la linea ferroviaria
“Una situazione ormai insostenibile riguarda centinaia di pendolari e viaggiatori della tratta Bologna-Piacenza-Genova Brignole”. Lo scrive una lettrice che segnala i ritardi accumulati dai convogli da diverso tempo a questa parte lungo la linea ferroviaria. “Da svariati mesi il treno accumula regolarmente minuti e minuti di ritardo. Non esagero se affermo – scrive – che ogni giorno passo almeno 30 minuti in più del previsto. So bene che la situazione in tutta Italia è la stessa, ma su questa linea i disagi hanno un impatto devastante sulla vita di tutti i giorni. Nessun treno – e ripeto nessuno – arriva mai in orario”.
“Il vero nodo del problema – prosegue – è che spesso Trenitalia calcola la puntualità basandosi unicamente sull’orario di arrivo a fine corsa, peccato che la realtà vissuta dai passeggeri nelle stazioni intermedie sia ben diversa: i ritardi sono una costante quotidiana. Posso portare come esempio il ritardo di questa mattina (5 novembre ndr), dato che abbiamo toccato l’apice accumulando ben 52 minuti di ritardo a causa di guasti registrati tra Bologna e Piacenza. Vi sto infatti scrivendo dal treno di ritorno, che ha già accumulato quasi 10 minuti di ritardo”. “Non è possibile continuare a sostenere – conclude – una situazione del genere. Ci sono persone che rischiano seriamente il posto di lavoro a causa di questi continui e persistenti ritardi, a fronte di costi degli abbonamenti che quest’anno sono persino aumentati. Parlo a nome di migliaia di persone che ogni mese subiscono un vero abuso”.
Di seguito l’elenco dei ritardi rilevati dalla lettrice da settembre 25 ad aprile 26:
6/10 Genova Brignole-Rimini 2090: 10 minuti
7/10 Bologna centrale- Milano 2460: 7 minuti
8/10 Bologna- Milano: 7 minuti
8/10 Fiorenzuola-Bologna: 25 minuti
Bologna- Fiorenzuola 2460: 8 minuti
15/10 Fiorenzuola-Bologna 2090: 14 minuti
15/10 Fiorenzuola Bologna: 10 minuti
16/10 Fiorenzuola- Bologna 22 minuti
16/10 Bologna- Castel San Giovanni 2070: 18 minuti
20/10 castel San Giovanni- Bologna 2090: 21 minuti
21/10 Fiorenzuola Parma: 23 minuti
4/11 Fiorenzuola-Bologna 3925: 52 minuti. Causa: Guasto.
Bologna-Castel S.Giovanni 2070: 10 minuti
12/11/ Fiorenzuola-Bologna 2091: 14 minuti.
13/11/ Bologna- Castel S.Giovanni: 11 minuti
14/11 Piacenza-Bologna 3943: 21 minuti
17/11 Bologna- Piacenza 2470: 16 minuti. Causa: guasto passaggio a livello
18/11 Fiorenzuola- Bologna centrale 2090: 15 minuti
Bologna-Castel S Giovanni 6:33: 20 minuti
24/11 Castel San Giovanni-Bologna 19:26: 10 minuti
Bologna-Fiorenzuola 3902: 7 minuti
Bologna- Castel San Giovanni 6:33: 14 minuti
Bologna-Castel S Giovanni 16 minuti 11/12/25.
Bologna-Fiorenzuola16/12 10 minuti
Fiorenzuola Bologna: 17/12 44 minuti.
Castel San Giovanni- Bologna 2477 18/12 7 minuti
23/12 Fiorenzuola-Bologna: 20 minuti. Causa: guasto linea ferroviaria
Bologna-Castel San Giovanni 2070 6:33: 13 minuti
14/01 Bologna-Fiorenzuola 15:50: 15 minuti
22/01 Castel San Giovanni-Bologna 209119:26: 35 minuti. Causa: il treno precedente aveva avuto un guasto
29/01 Castel San Giovanni-Bologna 19:26: 18 minuti
Fiorenzuola- Bologna centrale 2090 20:03: 7 minuti
Bologna- Castel San Giovanni 6:33: 12 minuti
25/02/ Fiorenzuola-Bologna: 25 minuti
26/02/26 Castel San Giovanni-Bologna: 21 minuti
03/03 Fiorenzuola-Bologna 2463: 21 minuti. Causa: guasto impianti di circolazione
14/04 Bologna-Fiorenzuola; 8 minuti
14/04 Fiorenzuola Bologna 12:35: 20 minuti