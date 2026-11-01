River Decalacque vince in trasferta a Parma e si porta in cima alla classifica

Convincente vittoria per le bianco-verdi del River Decalacque, che si impongono nella trasferta in terra ducale con un rotondo 0-3 nei confronti della formazione dalla Coop Parma e si portano, grazie al passo falso del S. C. Parma, solitarie in testa alla classifica. Lo scorso anno queste due squadre si sono giocate a lungo i primi due posti del podio, mentre in questo campionato va detto che, mentre le piacentine hanno mantenuto l’ossatura della passata stagione, le parmensi hanno provveduto ad un profondo cambiamento del gruppo, inserendo parecchie giocatrici dal proprio settore giovanile.

Mister Carbonetti schiera il seguente starting-six: diagonale Mozzi/Euclidi, bande Cappellini e Gionelli al centro Molinaroli e Rolleri ed infine Viaroli a presidiare la seconda linea. L’approccio alla gara è migliore per le ospiti che, con Rolleri sugli scudi, tentano subito la fuga (2-6); tuttavia le padrone di casa non stanno a guardare e, grazie ad un paio di errori al servizio, uniti ad un primo tempo di Haruna ed una diagonale vincente di Spaggiari A., si riportano sotto (7-8). Le trebbiensi non ci stanno e con le attaccanti di palla alta vanno ripetutamente a segno, realizzando un mini-break che risulterà decisivo nell’economia del set (10-16). Ora ci si aspetta la reazione locale, invece sono sempre le piacentine a dettar legge con Gionelli ed Euclidi (12-23). Il parziale viene chiuso con un errore in attacco locale di Maniscalco (13-23).

Si riparte e l’allenatore ospite inserisce al centro Pedrazzini per Molinaroli ed i primi scambi sono in equilibrio (1-2, 2-3 e 4-5). Sono ancora le piacentine a tentare la fuga (4-10), con l’allenatrice locale costretta a fermare il gioco. Le indicazioni del coach locale vanno a segno e, grazie a due ace consecutivi di Haruna uniti ad alcuni errori in attacco del River Decalacque, portano le due squadre in parità (11-11). Ora si prosegue a braccetto sino al 13-13, quando le ospiti, con la giovane Boiardi in evidenza, allungano nuovamente (14-18). Sul punteggio di 16-20 la panchina locale si gioca il secondo time-out, ma sono tre fast di Pedrazzini, un ace di Euclidi ed un errore parmense a chiudere i giochi (19-25). Nel terzo parziale mister Carbonetti ruota ancora i centrali, dando spazio a Pedrazzini e Molinaroli; sono le piacentine a partire bene (2-6), con l’allenatrice locale subito costretta a chiamare il primo time-out. Il trend della partita, tuttavia, non cambia e sono sempre le ragazze del presidente Tiboni a fare la voce grossa (4-8, 5-10 e 6-14), con Pedrazzini, Euclidi, Molinaroli e Beatrice Rocca che vanno ripetutamente a segno. Le ducali riescono a recuperare alcuni punti (12-18), ma è sempre l’ispiratissimo opposto rivergarese ad andare a segno (12-22). Le padrone di casa recuperano alcuni punti (16-23), ma tocca ancora ad Euclidi porre fine al match (16-25).

Un’ottima prestazione corale per la formazione trebbiense che è riuscita a fare bottino pieno su un parquet tradizionalmente ostico. Mister Carbonetti ha giostrato a turno le ragazze a sua disposizione ricevendo da tutte buoni riscontri. Una menzione speciale stasera tocca alla baby del gruppo (Aurora Euclidi) che ha messo a segno ben 17 punti (frutto di 11 attacchi, 2 ace e 4 muri). Prossimo turno in programma venerdì 6 novembre al Palarebecchi quando il River ospiterà la formazione piacentina del RM Volley, reduce da due vittorie; partita da non sottovalutare.

POL. COOP PARMA 1964 PR – DECALACQUE RIVER PC 0-3 (13-25 19-25 16-25)

POLISPORTIVA COOP PARMA 1964 PR: Deacenco 1, Montacchini 2, Alinovi 1, Bertulessi, Cerioli, Maniscalco, Pascu 1, Quintavalle (L), Alò, Ghillani 1, Haruna 8, Spaggiari A. 9, Spaggiari V. 5, All. Gatti;