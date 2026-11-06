Roberto Vannacci a Piacenza: domenica incontro pubblico al Politeama

Futuro Nazionale si presenta alla città: domenica 8 novembre arriverà a Piacenza il generale Roberto Vannacci, protagonista di un incontro pubblico in programma alle ore 18 al Politeama. Il presidente di Futuro Nazionale sarà intervistato da Pietro Senaldi, condirettore del quotidiano Libero, in un confronto sui grandi temi dell’attualità politica nazionale, sulle prospettive del Paese e sul futuro del movimento. Sicurezza, immigrazione, identità nazionale, libertà, economia e futuro dell’Italia saranno tra i temi al centro del confronto.

All’iniziativa parteciperanno anche Davide Bergamini, responsabile regionale di Futuro Nazionale per l’Emilia-Romagna, Antonio Maria Rinaldi, già parlamentare europeo e responsabile della Direzione Economica del movimento, e Giorgio Carta, avvocato e responsabile nazionale per la sicurezza. Sono inoltre previsti gli interventi di Gianluca Argellati, coordinatore provinciale di Futuro Nazionale, e Massimo Polledri, rappresentante dei comitati piacentini del movimento. “L’incontro di domenica – sottolineano i rappresentanti locali di Futuro Nazionale – rappresenta un’occasione importante per riportare al centro della politica il confronto diretto con i cittadini. Esiste una domanda crescente di sicurezza, di identità, di serietà e di risposte concrete ai problemi quotidiani. Piacenza non è estranea a queste esigenze e vuole essere protagonista di una nuova stagione di partecipazione politica. L’appuntamento vuole essere anche un momento di confronto sul ruolo che Piacenza può svolgere nel contesto regionale e nazionale, valorizzando la sua posizione strategica, le sue capacità produttive e le esigenze di sicurezza e sviluppo del territorio”.