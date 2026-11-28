Una serata straordinaria, capace di ribaltare le consuete prospettive e di trasformare una tradizionale conviviale rotariana in un’autentica lezione di vita, ascolto e inclusione. Il Rotay Club Piacenza Farnese ha avuto il grande onore di ospitare i rappresentanti della sezione territoriale di Piacenza dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), guidati dal presidente Filippo Siciliano. L’iniziativa ha assunto un respiro ancora più ampio e significativo grazie alla partecipazione sentita e numerosa dei rappresentanti di tutti gli altri Rotary Club di Piacenza e Provincia, uniti nel condividere un momento di profonda sensibilizzazione, amicizia e servizio sul territorio.