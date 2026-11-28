Vince Rovigo e i Lyons non riescono a strappare punti: al “Battaglini” i veneti proseguono nella propria marcia in vetta alla classifica, mentre i Leoni arrivano a un passo da un punto di bonus che sarebbe stato meritato per lo sforzo profuso nella ripresa. Sono tre le mete marcate dai bianconeri, a firma di Scatigna, Capitan Moretto e Felipe Moretti. Dopo un primo tempo difficile, in cui Rovigo si è subito portata avanti di 4 mete, i Leoni hanno lottato ad armi pari, segnando più punti degli avversari nella ripresa.