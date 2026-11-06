Rugby, domenica in campo per squadre Lyons: il programma

Domenica a tutto gas per le squadre Lyons, che saranno tutte impegnate nella giornata dell’8 novembre. Ultima giornata di Coppa Italia per la prima squadra, che fa visita ai Campioni in carica di Valorugby Emilia. I Leoni sono già eliminati dal torneo nonostante la vittoria su Biella di domenica scorsa, mentre i reggiani Hanno già staccato il pass per le semifinali. Ci si aspetta una partita aperta e ricca di mete: appuntamento per le 14.30 di domenica al “Mirabello” di Reggio Emilia. Prima gara casalinga per la squadra cadetta, che domenica sarà la padrona del Beltrametti. I leoni cercheranno la prima vittoria stagionale davanti ai propri tifosi: di fronte a loro ci sarà il Ghial Fiumicello, anch’esso fermo al palo dopo due giornate. Calcio d’inizio fissato alle 14.30 di domenica al Beltrametti