Rugby giovanile, tutti gli impegni delle squadre Lyons
Stop per le squadre seniores Lyons, spazio in campo per i ‘leoncini’
Weekend Lyons con riposo per le squadre seniores, che ricaricano le batterie in vista di un finale di anno intensissimo. Spazio dunque alle giovanili, che manderanno in campo tantissimi leoncini affamati di mete.
Inizia l’avventura nel campionato Interregionale per l’Under 16, che ospita al Beltrametti il CUS Milano alle ore 11 di domenica. Una nuova sfida per i Leoni di Rossi, Cemicetti e Cobianchi, che vogliono giocarsi un ruolo da protagonisti in questo nuovo girone. Impegno in trasferta per l’Under 14, che si recherà a Reggio Emilia per un triangolare con Valorugby Emilia e Carpi nella mattinata di domenica. Alla stessa ora il minirugby Lyons si dividerà tra il Centro Sportivo “Mazzoni” di Le Mose e il “Capra” di Noceto per due Feste del Rugby: a Piacenza scenderà in campo l’Under 12, mentre U8 e U10 saranno impegnate in trasferta. Sabato sarà invece il giorno dei Brancaleoni, che parteciperanno alla tappa del circuito All Stars organizzata presso Ravarino. Nel pomeriggio di sabato in campo anche i ragazzi del Rugby Touch, che scenderanno in campo nella tappa di Coppa Italia a Ospitaletto.