Inizia l’avventura nel campionato Interregionale per l’Under 16, che ospita al Beltrametti il CUS Milano alle ore 11 di domenica. Una nuova sfida per i Leoni di Rossi, Cemicetti e Cobianchi, che vogliono giocarsi un ruolo da protagonisti in questo nuovo girone. Impegno in trasferta per l’Under 14, che si recherà a Reggio Emilia per un triangolare con Valorugby Emilia e Carpi nella mattinata di domenica. Alla stessa ora il minirugby Lyons si dividerà tra il Centro Sportivo “Mazzoni” di Le Mose e il “Capra” di Noceto per due Feste del Rugby: a Piacenza scenderà in campo l’Under 12, mentre U8 e U10 saranno impegnate in trasferta. Sabato sarà invece il giorno dei Brancaleoni, che parteciperanno alla tappa del circuito All Stars organizzata presso Ravarino. Nel pomeriggio di sabato in campo anche i ragazzi del Rugby Touch, che scenderanno in campo nella tappa di Coppa Italia a Ospitaletto.