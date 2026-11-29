Dopo un avvio complicato, i bianconeri sono stati capaci di reagire, ribaltare il risultato e dominare la ripresa

Grande prova di carattere della Sitav Rugby Lyons, che espugna il difficile campo del Casalmaggiore con il punteggio di 26-15, conquistando una vittoria da cinque punti nella quinta giornata del campionato di Serie B. Dopo un avvio complicato, che aveva visto i padroni di casa portarsi rapidamente sul 12-0, i bianconeri sono stati capaci di reagire, ribaltare il risultato e dominare la ripresa, portando a casa la terza vittoria consecutiva.

L’inizio della partita è decisamente in salita per la formazione piacentina: nel riscaldamento Comizzoli alza bandiera bianca per un problema fisico, rilevato da Azzini in posizione di estremo, su un campo reso pesante dal maltempo di questa settimana. Dopo appena un minuto il Casalmaggiore trova la meta con Cocconi, trasformata da Cafarra, e al 9′ arriva anche la marcatura di Galeotti, che porta il risultato sul 12-0. I Lyons non si lasciano però scoraggiare e iniziano a costruire la propria rimonta. Al 23′ è Mazzoni a trovare la prima meta bianconera finalizzando il lavoro della mischia, mentre al 29′ Cafarra allunga nuovamente per i padroni di casa con un calcio piazzato, fissando il punteggio sul 15-5. Nel finale della prima frazione arriva un’altra importante risposta dei Lyons: al 38′ Mazzoni firma la propria seconda meta personale, ancora da maul avanzante: questa volta viene trasformata da Profiti, oggi incaricato dei calci a causa delle assenze nel ruolo di Apertura, riportando i suoi a sole tre lunghezze di distanza. Si va così al riposo sul 15-12, con la partita completamente riaperta.

Nella ripresa la i Leoni completano il sorpasso. Al 43′ è Borghi, subentrato nell’intervallo, a schiacciare in meta, con Profiti preciso nella trasformazione per il 15-19. Anche quando la partita si fa più complicata, con il cartellino giallo rimediato da Mazzocchi al 54′, la squadra mantiene compattezza e determinazione, riuscendo a contenere i tentativi di reazione del Casalmaggiore. A mettere definitivamente al sicuro il risultato ci pensa Isola al 74′, trovando la meta che, ancora una volta trasformata da Profiti, porta il punteggio sul definitivo 15-26. Una marcatura che certifica la rimonta dei Lyons e permette alla squadra di conquistare anche il punto di bonus offensivo. Una domenica da ricordare per i Lyons, che tornano da Casalmaggiore con una vittoria piena e la consapevolezza di poter contare su un gruppo capace di lottare e reagire insieme. Dopo queste tre vittorie consecutive i Leoni cercheranno di proseguire in questo buon momento nella gara di domenica prossima, quando al “Beltrametti” arriverà il Mantova penultimo in classifica.

Bacchi – domenica 29 novembre 2026

Campionato Serie B – 5° giornata

Casalmaggiore Rugby v SITAV Rugby Lyons 15-26 (pt 15-12)

Marcatori: p.t.: 1’ m Cocconi tr Cafarra (7-0), 9’ m Galeotti (12-0), 23’ m Mazzoni (12-5), 29’ cp Cafarra (15-5), 38’ m Mazzoni tr Profiti (15-12)

s.t.: 43’ m Borghi tr Profiti (15-19), 74’ m Isola Filippo tr Profiti (15-26)

Casalmaggiore Rugby: Boni, Zullo, Paternieri, Ceballos, Ferrari, Cafarra, Del Rio, Sarzi Amadè, Cocconi, Davolio (cap), Artoni, Scarica, Lodi, Galeotti, Zangelmi. A disp: Caffara, Lupi, Sarasini, Gualandra, Righi, Tassone, Caleffi. All: Manganiello, Gozzi

SITAV Rugby Lyons: Azzini (50’ Bart Cobbah), Mazzocchi (63’ Camoni), Konte, Profiti, Di Masi, Beghi, Isola Filippo, Barbieri, Spezia (cap), Oppizzi, Isola Francesco (40’ Pozzoli, 64’ Bongiorni), Bellani, D’onofrio, Mazzoni (40’ Borghi), Cantu’ (58’ Lanzani). A disp: Repetti. All: Baracchi, Dimilito, Stead

Arb: Bagarolo Daniele

Cartellini: giallo Mazzocchi (SITAV Rugby Lyons, 54’)