Sabato 21 novembre i carabinieri celebrano la Virgo Fidelis
Sabato 21 novembre, alle ore 10,30, presso la Chiesa parrocchiale di San Giovanni in Canale, verrà officiata da Monsignor Giuseppe Basini, Vicario Generale della Diocesi di Piacenza-Bobbio, la Santa Messa
Sabato 21 novembre, alle ore 10,30, presso la Chiesa parrocchiale di San Giovanni in Canale, verrà officiata da Monsignor Giuseppe Basini, Vicario Generale della Diocesi di Piacenza-Bobbio, la Santa Messa in occasione della ricorrenza della “Virgo Fidelis”, proclamata nel 1949 Patrona dell’Arma dal Papa Pio XXII.
Lo stesso giorno si celebrano altre due ricorrenze particolarmente significative: la battaglia di Culqualber che nel 1941 vide l’eroismo del I° Gruppo Carabinieri Mobilitato in Africa Orientale immolatosi quasi completamente nella lotta contro l’esercito britannico; e la Giornata dell’Orfano, istituita nel 1996, che costituisce una concreta vicinanza con le famiglie dei militari scomparsi. Per onorare tali ricorrenze all’insegna della fede e dei valori dell’Arma, risulterà assai gradita – evidenzia il Comando provinciale – la presenza di tutti coloro che volessero comunque presenziare alla funzione religiosa.