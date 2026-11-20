Appuntamento in piazza Mercanti, sabato 21 novembre alle 18, per l’accensione ufficiale dell’albero di Natale di fronte al Municipio e delle luminarie in centro storico. Già dalla mattinata saranno aperte le bancarelle del tradizionale mercatino, tra i cui stand si potrà curiosare sino al 24 dicembre: il lunedì dalle 12 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 19, nonché il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 20. Le attività di animazione cominceranno intorno alle 16 di sabato pomeriggio, quando Babbo Natale e la sua altissima Elfa danzante apriranno i festeggiamenti con uno spettacolo itinerante di animazione sui trampoli. Alle 18, dopo l’accensione dell’albero e della tenda di luci sulla piazza, a dare spettacolo sarà la parata di due autovetture storiche: Renault Mongolfiere e De Dion Bouton.

Non mancherà, domenica 22, l’opportunità per i più piccoli di incontrare Babbo Natale in piazza Cavalli, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, mentre alle 17:30 “LaBOLLAtorio” presenterà uno spettacolo a cura de “Il Bollaio Matto” (Yuri Bussi): un format interattivo a metà tra lo show di bolle di sapone e il laboratorio scientifico-educativo. Già dal fine settimana del 21 e 22 novembre, inoltre, sarà operativo il trenino che collega il Pubblico Passeggio a piazza Cavalli e ritorno, con una fermata intermedia in piazza Sant’Antonino, che sarà il capolinea nelle mattine del sabato per garantire lo svolgimento in sicurezza del mercato. Il servizio, gratuito, è operativo dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19. Tutti gli aggiornamenti sulle iniziative in calendario alla pagina web nataleapiacenza.it.