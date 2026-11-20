In attesa di un nuovo peggioramento che coinvolgerà parte d’Italia nella giornata di domenica 22, le prossime 48 ore saranno scandite da forti venti occidentali, mareggiate e possibili rovesci su alcuni settori del centro-sud. L’orografia tormentata dell’Italia devia e blocca questa corrente occidentale, di conseguenza su alcune regioni del nord vige una calma quasi irreale, mentre al centro-sud il vento spinge forte. Il giorno migliore sarà sabato 21, mentre domenica 22 una nuova perturbazione interesserà alcuni settori del nord e del centro con ulteriori precipitazioni.

Tra venerdì 20 e sabato 21 novembre bello al nord, con nebbie in pianura sempre più intense col passare delle ore, qualche rovescio locale al centro-sud accompagnato da un clima mite e ventoso, fresco e umido in presenza di nebbia; neve sulle alpi a 1300-1400 metri. Domenica 22 novembre nuova perturbazione al centro-nord con piogge sparse. Rovesci sulla Liguria, piogge deboli o moderate in transito da ovest verso est in Valpadana, meno intense sul Piemonte; tempo asciutto sulla Romagna. NEVICATE: oltre i 1200-1500 metri su nord-ovest, oltre i 1000 metri sul nord-est. Piovaschi anche al centro. Su tutte le altre regioni tempo asciutto. Migliora in serata sul nord-ovest con le ultime piogge tra est Lombardia e Levante Ligure, piacentino, in via di attenuazione. Piogge sparse al nord-est con neve oltre i 900 metri, tendenza a miglioramento in nottata. Temperature in calo al nord, valori miti sul resto d’Italia.

Lunedi 23 novembre sarà una giornata interlocutoria, caratterizzata da forti correnti nord-occidentali che interesseranno soprattutto le due Isole Maggiori e parte del centro-sud; al nord il tempo si prevede asciutto nevicate sulle alpi in attenuazione. Martedì 24 novembre nuvolosità in aumento su gran parte d’Italia, soprattutto la parte occidentale fino a cielo coperto, ma con scarse piogge. L’Italia si prepara a vivere una fase di maltempo di stampo pienamente autunnale, destinata a coinvolgere gran parte della Penisola tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre.

IN DETTAGLIO a Piacenza tra venerdì 20 e martedì 24 novembre, sarà caratterizzato da una prima fase stabile con foschie, seguita da un peggioramento piovoso domenica e da un successivo ritorno di nebbie e clima più freddo.

Venerdì 20 e sabato 21 novembre due giornate asciutte con clima mite per il periodo, specie nelle ore centrali quando le massime raggiungeranno i 14-15°. Al mattino e dopo il tramonto saranno presenti foschie o banchi di nebbia in dissolvimento durante il giorno.

Domenica 22 novembre l‘arrivo di una perturbazione riporterà cielo coperto e piogge diffuse sin dal mattino, accompagnate da un netto calo delle temperature massime che non supereranno gli 8-9°.

Lunedì 23 novembre il tempo migliora rapidamente con ampie schiarite e cielo poco nuvoloso, permettendo alle temperature massime di risalire temporaneamente intorno ai 12°.

Martedì 24 novembre il ritorno dell’alta pressione favorirà la formazione di nebbie a banchi e nubi basse sulla pianura, mantenendo il clima freddo con minime sui 3-4°C e massime attorno ai 9°.

Stefano Cavanna