Sabato nebbioso in pianura, domenica piovosa. Nuove perturbazioni in arrivo
In attesa di un nuovo peggioramento che coinvolgerà parte d’Italia nella giornata di domenica 22, le prossime 48 ore saranno scandite da forti venti occidentali, mareggiate e possibili rovesci su alcuni settori del centro-sud. L’orografia tormentata dell’Italia devia e blocca questa corrente occidentale, di conseguenza su alcune regioni del nord vige una calma quasi irreale, mentre al centro-sud il vento spinge forte. Il giorno migliore sarà sabato 21, mentre domenica 22 una nuova perturbazione interesserà alcuni settori del nord e del centro con ulteriori precipitazioni.
Tra venerdì 20 e sabato 21 novembre bello al nord, con nebbie in pianura sempre più intense col passare delle ore, qualche rovescio locale al centro-sud accompagnato da un clima mite e ventoso, fresco e umido in presenza di nebbia; neve sulle alpi a 1300-1400 metri. Domenica 22 novembre nuova perturbazione al centro-nord con piogge sparse. Rovesci sulla Liguria, piogge deboli o moderate in transito da ovest verso est in Valpadana, meno intense sul Piemonte; tempo asciutto sulla Romagna. NEVICATE: oltre i 1200-1500 metri su nord-ovest, oltre i 1000 metri sul nord-est. Piovaschi anche al centro. Su tutte le altre regioni tempo asciutto. Migliora in serata sul nord-ovest con le ultime piogge tra est Lombardia e Levante Ligure, piacentino, in via di attenuazione. Piogge sparse al nord-est con neve oltre i 900 metri, tendenza a miglioramento in nottata. Temperature in calo al nord, valori miti sul resto d’Italia.
Lunedi 23 novembre sarà una giornata interlocutoria, caratterizzata da forti correnti nord-occidentali che interesseranno soprattutto le due Isole Maggiori e parte del centro-sud; al nord il tempo si prevede asciutto nevicate sulle alpi in attenuazione. Martedì 24 novembre nuvolosità in aumento su gran parte d’Italia, soprattutto la parte occidentale fino a cielo coperto, ma con scarse piogge. L’Italia si prepara a vivere una fase di maltempo di stampo pienamente autunnale, destinata a coinvolgere gran parte della Penisola tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre.
IN DETTAGLIO a Piacenza tra venerdì 20 e martedì 24 novembre, sarà caratterizzato da una prima fase stabile con foschie, seguita da un peggioramento piovoso domenica e da un successivo ritorno di nebbie e clima più freddo.
Venerdì 20 e sabato 21 novembre due giornate asciutte con clima mite per il periodo, specie nelle ore centrali quando le massime raggiungeranno i 14-15°. Al mattino e dopo il tramonto saranno presenti foschie o banchi di nebbia in dissolvimento durante il giorno.
Domenica 22 novembre l‘arrivo di una perturbazione riporterà cielo coperto e piogge diffuse sin dal mattino, accompagnate da un netto calo delle temperature massime che non supereranno gli 8-9°.
Lunedì 23 novembre il tempo migliora rapidamente con ampie schiarite e cielo poco nuvoloso, permettendo alle temperature massime di risalire temporaneamente intorno ai 12°.
Martedì 24 novembre il ritorno dell’alta pressione favorirà la formazione di nebbie a banchi e nubi basse sulla pianura, mantenendo il clima freddo con minime sui 3-4°C e massime attorno ai 9°.
Stefano Cavanna
Fonti: meteolive.it – ilmeteo.it – 3BMeteo.it – Meteo AM – ArpaE