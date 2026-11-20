Cresce l’attesa per la sfida tra Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Sir Susa Scai Perugia, in programma domenica 22 novembre alle ore 18 al PalabancaSport e valida per la sesta giornata di andata del campionato di SuperLega Credem Banca. La prevendita procede a ritmo sostenuto e restano ormai a disposizione gli ultimi biglietti per assistere a uno degli incontri più attesi della stagione, che metterà di fronte due delle principali protagoniste del massimo campionato italiano.

L’atmosfera delle grandi occasioni è già iniziata: domenica il PalabancaSport sarà chiamato a spingere Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in una sfida di altissimo livello contro una delle formazioni più competitive del panorama nazionale e internazionale. L’entusiasmo del pubblico biancorosso sta accompagnando l’avvicinamento a un appuntamento di grande prestigio, con il PalabancaSport che si prepara a vivere un’altra giornata di grande volley e spettacolo.

Prezzi dei biglietti per la gara con Sir Susa Scai Perugia

• Tribuna Sforza Fogliani 150 euro

• Tribuna Farnese 50 euro (intero), 35 euro (ridotto)

• Tribuna Gotico 40 euro (interi), 20 euro (ridotto)

• Tribuna Po 35 euro (intero), 20 euro (ridotto)

• Tribuna Primogenita 35 euro (intero), 20 euro (ridotto)

• Curva Sant’Antonino 20 euro (intero), 14 euro (ridotto)

• Curva Bovolenta 20 euro (intero), 14 euro (ridotto).

Il biglietto ridotto è riservato agli Over 70 (nati nel 1956 compreso e precedenti) e Under 21 (nati nel 2005 compreso e successivi). Per gli studenti universitari, che dovranno presentarsi muniti della tessera Student Card, prezzo del biglietto 15 euro. Per le società sportive il prezzo del biglietto è 15 euro per gli adulti e 10 euro per gli Under 18: i biglietti dovranno esclusivamente essere richiesti inviando una mail a biglietteria@youenergyvolley.it.

I biglietti per la gara con Sir Susa Scai Perugia potranno essere acquistati presso gli sportelli e filiali della Banca di Piacenza, gli sportelli di Gas Sales Energia, sul sito www.vivaticket.com e ai punti di vendita Vivaticket.

Sportelli Banca di Piacenza

Sede Centrale Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC); Agenzia 1 Via Genova, 37 – Piacenza (PC); Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC); *Agenzia 5 (Besurica) Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC); Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC); *Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC); Filiale di Castel San Giovanni; *Filiale di Fiorenzuola (Cappuccini).

* Agenzia – Filiale aperta anche il sabato mattina

Sportelli Gas Sales Energia

Tutti i punti e sportelli Gas Sales Energia sono abilitati all’acquisto degli abbonamenti eccetto Manerbio, Verolanuova e Parma.