Santa messa e poi festa per i 20 anni della comunità ortodossa romena a Piacenza

La comunità ortodossa romena di Piacenza il primo novembre ha festeggiato i 20 anni dalla sua nascita. Da 20 anni la comunità celebra la messa nella chiesa di Via Campagna 79, sua attuale sede: per l’anniversario, celebrazione solenne con il Vescovo della Chiesa Ortodossa Romena arrivato da Roma, con numerosi chierici. Presenti la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi e il consigliere comunale Salvatore Scafuto. Dopo la liturgia, momento di festa e agape fraterna con tutta la comunità.