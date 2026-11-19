“Il bilancio è positivo – commenta il presidente del Pettorelli Alessandro Bossalini – nella prima giornata erano in scena i nostri Cadetti, al primo anno in categoria e che si sono difesi bene, superando il primo turno di qualificazione e qualcuno ha conquistato anche la prima diretta. Nei Giovani, invece, Valentino Monaco ha disputato una bellissima gara arrivando al nono posto, mentre Andrea Bossalini ha perso contro la prima testa di serie nei 64 patendo un po’ di tensione. All’indomani, invece, è stato strepitoso negli Assoluti con un grande posizionamento nei 16, iniziato con un bilancio di 5 vittorie su sei nei gironi e un filotto nell’eliminazione diretta interrotto dal campione europeo Mencarelli. Bella anche la prova di Valentino, arrivato nei 32 cedendo contro lo stesso Mencarelli e sfiorando così il derby di sala con Andrea. Sempre negli Assoluti, Irene Cecchet ha superato gironi e primo turno per poi cedere al secondo assalto dell’eliminazione diretta. Con questi risultati, Andrea Bossalini e Valentino Monaco conquistano il pass per la seconda prova nazionale di Roma, saltando le qualifiche regionali e zonali, e incrementando il proprio ranking italiano”.