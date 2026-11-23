Schianto a San Rocco nella serata di domenica, muore giovane piacentina di 18 anni
Lo scontro tra le due vetture si è verificato poco prima delle 22 di domenica sera e il bilancio è stato di tre feriti, sul posto anche l’elisoccorso notturno
E’ deceduta all’ospedale di Monza nella notte tra domenica e lunedì 23 novembre una giovane 18enne di Piacenza rimasta coinvolta nell’incidente di domenica sera sulla via Emilia a San Rocco al Porto, a poca distanza da ponte sul Po.
Troppo gravi le lesioni riportate al momento dello scontro frontale della Kia che stava guidando con una Jeep Avenger, all’altezza del curvone che immette sul ponte di Po. Lo scontro tra le due vetture si è verificato poco prima delle 22 e il bilancio è di tre feriti, soccorse due giovani donne di 18 e 26 anni e un uomo di 30 anni. Per la diciottenne, trasportata in condizioni molto gravi in eliambulanza all’ospedale di Monza, purtroppo nelle ore successive al ricovero è arrivato il decesso.
Sul posto erano intervenuti i soccorsi del 118 e anche i vigili del fuoco da Piacenza.
IN AGGIORNAMENTO