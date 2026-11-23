Troppo gravi le lesioni riportate al momento dello scontro frontale della Kia che stava guidando con una Jeep Avenger, all’altezza del curvone che immette sul ponte di Po. Lo scontro tra le due vetture si è verificato poco prima delle 22 e il bilancio è di tre feriti, soccorse due giovani donne di 18 e 26 anni e un uomo di 30 anni. Per la diciottenne, trasportata in condizioni molto gravi in eliambulanza all’ospedale di Monza, purtroppo nelle ore successive al ricovero è arrivato il decesso.