Sciopero del 20 novembre indetto da Cgil: decine di assemblee nei luoghi di lavoro e sul territorio piacentino

“Il carovita continua a erodere salari e pensioni. Fare la spesa, pagare le bollette, sostenere un affitto e curarsi sono diventati problemi quotidiani per troppe persone, anche per chi lavora. Il 20 novembre scioperiamo per chiedere che le risorse vadano al lavoro, alla sanità, alla scuola e alla protezione sociale, non al riarmo. A Piacenza ci ritroveremo alle 9 davanti alla Camera del Lavoro, da dove partirà il corteo verso piazza Cavalli: chiamiamo a partecipare lavoratrici e lavoratori, pensionati, studenti e cittadini”. È l’appello della Cgil di Piacenza, impegnata insieme alle proprie categorie in una campagna di decine di assemblee nei luoghi di lavoro e nelle sedi sindacali della città e della provincia, verso lo sciopero generale del 20 novembre.

“Nelle assemblee discutiamo di problemi concreti: stipendi che non bastano, pensioni che perdono potere d’acquisto, liste d’attesa, precarietà, appalti e subappalti nei quali si indeboliscono diritti e sicurezza – prosegue la Cgil piacentina -. Chiediamo salari adeguati, pensioni dignitose e tutelate dall’inflazione, investimenti nei servizi pubblici e un lavoro che non metta a rischio la vita delle persone. La mobilitazione nasce da questo confronto e dalla necessità di dare una risposta collettiva a difficoltà che non possono essere lasciate sulle spalle dei singoli”.

Il calendario attraversa i diversi settori produttivi e dei servizi. Quelle citate sono soltanto alcune delle assemblee in calendario da oggi, 13 novembre, fino alla vigilia dello sciopero, all’interno di una campagna più ampia. Nell’agroalimentare figurano Ecos e Riverfrut (16 novembre), Salumificio La Rocca (17 novembre). Nei trasporti e nella logistica, Busa (14 novembre). Tra le aziende dei settori seguiti dalla Filctem, Gualapack (13 novembre) e KC Industrie (16 novembre). Nell’edilizia e nei materiali da costruzione, Egger Italia (13 novembre), P.S.R. di Pancini (16 novembre) e RDB Ita (17 novembre). Nel metalmeccanico il calendario comprende, tra le altre, Biffi Italia, Gaiotto Automation e Valvitalia – divisione Tecnoforge (16 novembre), DKC Europe (16 e 17 novembre), Astra Veicoli Industriali, Nordmeccanica e Sitav (17 novembre), Tectubi Raccordi (18 novembre) e Settima Meccanica (19 novembre). Numerosi gli appuntamenti anche nel pubblico impiego e nei servizi: Provincia di Piacenza – servizio manutenzione, Polo Mantenimento e Agenzia Dogane e Monopoli (13 novembre), Tribunale, Procura e Archivio notarile (16 novembre), Comune di Fiorenzuola, Polo Rifornimenti e Archivio di Stato (17 novembre), Coopselios (18 novembre) e carcere (19 novembre). Per la scuola, il 17 novembre si terrà un’assemblea online della Flc Cgil rivolta a tutte le istituzioni scolastiche di Piacenza e provincia, nelle prime due ore di attività didattica. Le assemblee nelle sedi Cgil sono aperte a tutti, non soltanto agli iscritti: occasioni di confronto alle quali sono invitati pensionati e cittadini. Il calendario dello Spi prosegue con Monticelli (13 novembre), Piacenza, in Sala Lama, e Castel San Giovanni (16 novembre), Bobbio, all’Auser, e San Nicolò (17 novembre), Fiorenzuola (19 novembre).