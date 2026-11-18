Questa mattina (18 novembre), tra via XX Settembre e via Chiapponi, molti cittadini di tutte le età si sono fermati al banchetto dello Spi Cgil di Piacenza per chiedere quali modifiche proponga il sindacato alla legge di bilancio. Dalle 10 alle 12 il sindacato dei pensionati ha distribuito volantini e illustrato le ragioni dello sciopero generale indetto dalla Cgil per venerdì 20 novembre.

“Rivendichiamo pensioni e salari che permettano alle persone di vivere con dignità”, ha dichiarato a mezzogiorno, in conferenza stampa, il segretario provinciale dello Spi Cgil Claudio Malacalza. Il segretario ha chiesto misure adeguate contro il carovita, richiamando un’inflazione che a ottobre, ha ricordato, ha superato il 5%. Proprio dalle assemblee che lo Spi ha tenuto in vista dello sciopero è arrivata con forza la richiesta di tutelare il potere d’acquisto delle pensioni, estendendo la quattordicesima mensilità a una platea più ampia di pensionate e pensionati. Tra le ragioni della mobilitazione c’è anche la difesa dei servizi pubblici. “Una sanità pubblica che assista, curi e che possa garantire la salute per tutti. Come una scuola pubblica che funzioni senza escludere nessuno”, ha sottolineato Malacalza. “Il futuro è adesso” è lo slogan scelto dalla Cgil per lo sciopero generale contro una manovra che, secondo il sindacato, “accelera il declino e l’impoverimento del nostro Paese”.