Il concentramento è previsto alle ore 9 davanti alla Camera del Lavoro, in via XXIV Maggio. Da qui il corteo percorrerà via XXIV Maggio in direzione di piazzale Torino, per poi imboccare via Taverna e proseguire attraverso piazza Borgo e via Garibaldi, passando davanti all’ospedale e al Palazzo della Provincia. Il percorso continuerà quindi verso largo Battisti, con arrivo in piazza Cavalli. Al termine del corteo sono previsti interventi di lavoratrici e lavoratori, studenti, pensionate e pensionati e rappresentanti della società civile e del mondo del lavoro: voci ed esperienze diverse che porteranno in piazza le ragioni della mobilitazione e le richieste di cambiamento.