Scontro fra tre auto a Castel San Giovanni: quattro feriti e traffico in tilt
E’ di quattro feriti, tra cui una bambina, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio del 23 novembre lungo la Statale 10 Padana Inferiore, tra Castel San Giovanni e Cardazzo, in località Campo d’Oro. E’ accaduto poco dopo le 17.30, all’altezza dell’incrocio con Strada del Merlino: tre le vetture coinvolte, una delle quali è finita fuori strada, ribaltandosi.
Sul posto, per soccorrere gli occupanti, sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco: a riportare le conseguenze più serie un uomo di 73 anni, trasportato all’ospedale di Piacenza in codice giallo; lievi ferite, invece, per le altre persone coinvolte, una bambina di 11 anni e due ragazzi, condotti per accertamenti al pronto soccorso. Dei rilievi, per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, si occupano gli agenti della polizia locale; pesanti le ripercussione alla circolazione nel tratto interessato dall’incidente.