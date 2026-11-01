Scontro frontale a Trevozzo tra due auto, sul posto i soccorsi

Soccorsi in azione nel pomeriggio di domenica 1 novembre a Trevozzo nel comune di Alta Val Tidone per uno scontro frontale che ha coinvolto due vetture Ford. Poco prima delle 16, all’altezza del ponte sul Rio Gualdora le auto sono venute a collisione in maniera piuttosto violenta. La circolazione è stata momentaneamente deviata sulla provinciale della Val Tidone.

Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con due ambulanze della Croce Rossa e il vigili del fuoco di Castelsangiovanni. In un primo tempo era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso da Parma ma fortunatamente non è stato necessario il suo arrivo. Il bilancio è di due persone ferite in maniera seria, mentre le cause sono in corso di accertamento.