Scontro tra auto e trattore a Cortemaggiore, interviene l’elicottero
14 novembre 2026 | 18:26
Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 e da Milano è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso abilitato al volo in condizioni di oscurità
Incidente nel tardo pomeriggio del 14 novembre a Cortemaggiore in località Fornace: secondo le prime informazioni a scontrarsi una vettura e un trattore.
Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 e da Milano è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Milano, abilitato al volo in condizioni di oscurità. Presente anche una squadra dei vigili del fuoco giunta da Fiorenzuola.
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