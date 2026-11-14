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Scontro tra auto e trattore a Cortemaggiore, interviene l’elicottero

14 novembre 2026 | 18:26
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di Redazione

Redazione

Scontro tra auto e trattore a Cortemaggiore, interviene l&#8217;elicottero

Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 e da Milano è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso abilitato al volo in condizioni di oscurità

Incidente nel tardo pomeriggio del 14 novembre a Cortemaggiore in località Fornace: secondo le prime informazioni a scontrarsi una vettura e un trattore.

Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 e da Milano è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Milano, abilitato al volo in condizioni di oscurità. Presente anche una squadra dei vigili del fuoco giunta da Fiorenzuola.

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