Scontro tra mezzi pesanti in A21, interviene l’elisoccorso. Lunghe code

Traffico bloccato lungo l’autostrada A21 Torino-Piacenza per uno scontro tra mezzi pesanti avvenuto nel primo pomeriggio del 2 novembre all’altezza del chilometro 134, nel tratto tra Castel San Giovanni e Broni Stradella, in direzione Torino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, giunti anche con l’eliambulanza decollata da Parma, e i vigili del fuoco: da quanto si è appreso una persona sarebbe rimasta ferita in modo grave. Pesanti i disagi alla circolazione, con lunghe code nel tratto piacentino dell’autostrada. IL TRAFFICO IN TEMPO REALE