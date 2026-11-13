“Scrocconi” digitali, la Finanza sanziona sei persone con abbonamenti abusivi alle piattaforme

“L’operazione, coordinata dal Nucleo Speciale Autorità Indipendenti – Gruppo Tutela per le Garanzie nelle Comunicazioni e dal Comando Provinciale di Piacenza – spiega la nota delle Fiamme Gialle – e condotta dai militari della Tenenza di Fiorenzuola d’Arda, ha permesso di individuare sei persone che fruivano illegalmente del cosiddetto “pezzotto” per accedere abusivamente ai palinsesti e ai programmi delle principali piattaforme televisive a pagamento, tra cui Sky, Dazn e Netflix“. “I clienti del servizio pirata sono stati identificati tramite accertamenti informatici – conseguenti ad indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Crotone – che hanno permesso di seguire le tracce dei pagamenti per l’acquisto degli abbonamenti. Per ognuno dei sei soggetti coinvolti è stata elevata la sanzione amministrativa pecuniaria, che può arrivare fino a 5mila euro, per le forme più gravi di recidiva.