Scuola, il ministro Foti “A Bobbio investimento da 4,9 milioni. In montagna puntare su Its”

“Sono orgoglioso di aver mantenuto e portato a compimento la promessa fatta un anno fa per l’Istituto omnicomprensivo di San Colombano a Bobbio. L’intervento, del valore complessivo di 4 milioni e 900 mila euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, consente di riqualificare e rimettere a sistema 2.250 metri quadrati di spazi”. Così il Ministro per gli affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, durante l’evento “I giovani e la montagna” promosso dall’Osservatorio dell’appennino emiliano che si è svolto a Bobbio.