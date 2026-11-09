Scuola, il ministro Foti “A Bobbio investimento da 4,9 milioni. In montagna puntare su Its”
I fondi destinati all’Istituto omnicomprensivo di San Colombano
“Sono orgoglioso di aver mantenuto e portato a compimento la promessa fatta un anno fa per l’Istituto omnicomprensivo di San Colombano a Bobbio. L’intervento, del valore complessivo di 4 milioni e 900 mila euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, consente di riqualificare e rimettere a sistema 2.250 metri quadrati di spazi”. Così il Ministro per gli affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, durante l’evento “I giovani e la montagna” promosso dall’Osservatorio dell’appennino emiliano che si è svolto a Bobbio.
“Questo istituto – spiega il Ministro – abbraccia una parte della Val Tidone ed è l’unico vero presidio che abbiamo in questa valle rispetto al capoluogo. Era importante dare un segnale concreto e mantenere l’impegno assunto. Il mismatch scuola-impresa non è superato. Abbiamo circa 450 mila posti di lavoro liberi nel mercato del lavoro che non vengono coperti per carenza di competenze. Sotto questo profilo mi permetto di suggerire, soprattutto per le aree montane, l’opportunità di insediare un ITS, che può rappresentare un importante raccordo tra il mondo della scuola e quello del lavoro”.