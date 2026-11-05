“Scuola: Piacenza ha bisogno di personale e risorse, non di nuovi tagli. Il 20 novembre in piazza”

Giovanni Zavattoni

“Le scuole piacentine hanno bisogno di più personale, strumenti per l’inclusione e continuità didattica. I nuovi tagli previsti dalla manovra e il tetto del 30% agli alunni stranieri vanno nella direzione opposta”. È la denuncia della Flc Cgil di Piacenza, che rilancia la partecipazione dei lavoratori dei settori della conoscenza allo sciopero generale proclamato dalla Cgil per venerdì 20 novembre. “A spiegare quanto queste scelte pesino sul territorio sono anzitutto i numeri – afferma il sindacato -. Nell’anno scolastico 2024/25 la presenza di alunni stranieri nel Piacentino ha raggiunto il 25,7%. Tra il 2019 e il 2024 si sono registrati 1.227 studenti di origine straniera in più, a fronte di 1.388 alunni italiani in meno, secondo i dati riportati dal Corriere di Romagna. Una trasformazione che richiede programmazione, investimenti e sostegno al lavoro quotidiano delle scuole”.

“A Piacenza il tema è molto concreto: mettere le scuole nelle condizioni di accompagnare tutti gli studenti, garantire le ore di italiano, rafforzare l’accoglienza e assicurare continuità didattica – dichiara Giovanni Zavattoni, segretario generale della Flc Cgil di Piacenza -. Servono docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, tempo e risorse. Imporre un tetto agli alunni stranieri mentre si riducono gli organici significa ignorare la realtà delle nostre classi e lasciare sole le persone che ogni giorno ci lavorano”. Ai bisogni di una popolazione scolastica che cambia – sottolinea la Cgil – si aggiungono le difficoltà legate ai tagli già subiti e agli accorpamenti imposti dal dimensionamento: “Il territorio piacentino ha già pagato un prezzo – prosegue Zavattoni -. Un’ulteriore riduzione del personale rischia di indebolire ancora la rete scolastica pubblica, rendere più difficile l’organizzazione dei servizi e compromettere la qualità dell’offerta formativa. Le conseguenze ricadono sui lavoratori, sugli studenti e sulle famiglie”.

“Il quadro nazionale prospettato dalla legge di bilancio per il 2027 – fa presente la Cgil – aggrava queste preoccupazioni: dal 2027/28 sono previsti 4.925 posti docenti e 2.049 posti ATA in meno, per un totale di quasi settemila posti. Sommando gli interventi delle due precedenti leggi di bilancio, il conto supera i 16.200 posti cancellati”. “Una sottrazione di risorse alla scuola statale che – denuncia la Flc Cgil – si accompagna a nuovi finanziamenti destinati agli istituti privati paritari. Sul decreto scuola si aggiungono i rilievi europei relativi alla compatibilità del tetto del 30% per gli alunni stranieri con il principio di non discriminazione fondato sulla nazionalità”. “Questa norma va stralciata – afferma Zavattoni -. Si costruisce un problema di ordine pubblico attorno alla presenza di alunni di origine straniera e contemporaneamente si taglia il personale necessario per garantire inclusione e diritto allo studio. Si definanzia la scuola statale e si scaricano le tensioni su chi ci lavora. In un territorio come il nostro, investire nella scuola significa investire nella coesione sociale e nel futuro dell’intera comunità”.