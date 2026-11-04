Selezione regionale Fipav Emilia Romagna: i convocati di Piacenza

Per quanto riguarda il territorio piacentino, la selezione regionale femminile guidata da Luciano Molinari vedrà una fitta rappresentanza di giovani atlete convocate per la seduta pomeridiana di allenamento, in programma dalle 15 alle 17.30 al Palazzetto dello Sport di San Pietro in Casale, nel bolognese. La Volley Academy Piacenza sarà presente con ben sei atlete: Gemma Carciani, Princess Isitor, Djeneba Compaore, Ilaria Paganini, Sophie Riccardi e Giulia Tencati. A queste si aggiungono Virginia Casella e Cloe Garofalo in rappresentanza della Volley Art Piacenza.