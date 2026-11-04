Selezione regionale Fipav Emilia Romagna: i convocati di Piacenza
Il 15 novembre le selezioni si raduneranno per nuove sedute di allenamento. Presenti atlete della Volley Academy e Volley Art; Gas Sales per la maschile
L’ufficio stampa del Comitato Regionale FIPAV Emilia Romagna ha diramato il comunicato n. 9/2026 annunciando i nuovi appuntamenti delle selezioni regionali previsti per domenica 15 novembre 2026.
Per quanto riguarda il territorio piacentino, la selezione regionale femminile guidata da Luciano Molinari vedrà una fitta rappresentanza di giovani atlete convocate per la seduta pomeridiana di allenamento, in programma dalle 15 alle 17.30 al Palazzetto dello Sport di San Pietro in Casale, nel bolognese. La Volley Academy Piacenza sarà presente con ben sei atlete: Gemma Carciani, Princess Isitor, Djeneba Compaore, Ilaria Paganini, Sophie Riccardi e Giulia Tencati. A queste si aggiungono Virginia Casella e Cloe Garofalo in rappresentanza della Volley Art Piacenza.
Sul fronte maschile, la selezione allenata da Andrea Asta svolgerà il proprio allenamento dalle 14 alle 17 presso la Palestra Oltretorrente di Parma. Tra i 16 convocati complessivi figura anche Alessio Lombardi della Gas Sales Piacenza, chiamato a rappresentare la società piacentina nel gruppo dei migliori talenti regionali.